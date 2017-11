Abou Kamal : Israël impliqué

Une source proche de l'armée syrienne évoque les dernières heures de Daech à Abou Kamal, dernière place forte des terroristes dans l'est de la Syrie.

Depuis que l'étau se resserre autour de Daech dans l'ouest d'Abou Kamal, à la faveur de l'avancée inexorable des forces syriennes et de leurs alliés, les Américains n'hésitent plus à rendre public leur aide militaire aux terroristes aux abois. Selon la chaîne Al Mayadeen, les États-Unis ont communiqué à Daech des images satellites qui mettraient en scène les dernières positions de l'armée syrienne et de leurs alliés sur les frontières syro-irakiennes.

Parallèlement, les drones de reconnaissance israéliens auraient survolé Abou Kamal et sa périphérie avant de remettre aux terroristes de Daech les images captées. Et tout ceci en prévision à une vaste contre-offensive que les terroristes ont lancée il y a quelques jours contre les positions de l'armée syrienne et de ses alliés de la Résistance. Selon la chaîne, les images tournées par les satellites espions US et les drones israéliens "dévoileraient les zones vierges" qui représentent des maillons faibles dans les positions de l'armée syrienne et de ses alliés, tout au long des frontières syro-irakiennes. Ces images livrées aux terroristes, ces derniers ont lancé une vaste contre-offensive contre la ligne du front des forces syriennes réussissant à s'y infiltrer et à faire une percée dans la ville d'Abou Kamal.

Depuis, de violents combats se poursuivent entre l'armée syrienne et le Hezbollah d'une part et les terroristes de Daech de l'autre. Al Mayadeen affirme que des dizaines de raids ont déjà été menés par les avions syriens contre les regroupements de Daech à Abou Kamal, regroupements qui pourraient abriter Abou Bakr al-Baghdadi. Dans la foulée, l'armée syrienne a déployé de nombreux renforts à Abou Kamal.

Des fuites sur l'information évoquent "un marché" entre Daech et les FDS, marché qui aurait permis aux terroristes takfiristes de s'infiltrer à Abou Kamal.

La France dénonce

Toujours suivant ces fuites, la France aurait critiqué "ce marché" puisque des "ressortissants français, ceux-là mêmes qui seraient impliqués dans des attaques terroristes en France" auraient été transférés de Raqqa à Abou Kamal avec la complicité des Kurdes des FDS.

Les sources proches de l'armée syrienne confirment par ailleurs l'avancée des forces de l'armée syrienne et de leurs alliés dans les quartiers de l'ouest d'Abou Kamal avec en aval la reprise de deux villages d'al-Hara et d'al-Souiyaa ainsi que la cité d'al-Achara. Les terroristes de Daech sont ainsi acculés vers les frontières avec l'Irak où les forces irakiennes (les Hachd al-Chaabi) les attendent au tournant.

La ville d'Abou Kamal est militairement tombée et les forces syriennes continuent à mener des opérations de "nettoyage" à travers la ville. L'axe du nord d'Abou Kamal qui relie la ville à al-Mayadine est ainsi contrôlé par les forces syriennes et leurs alliés, affirme la source proche de Damas qui ajoute : " Les Américains s’ingérèrent désormais de façon patente dans les combats et ce, en faveur de Daech qui se fait aider par toute sorte d'équipement électronique".