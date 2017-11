Syrie : colère russe contre Israël

Coup de froid russo-israélien

Le ton monte entre Israël et la Russie. Alors que Tel-Aviv multiplie les menaces contre l'armée syrienne et ses alliés dans le sud de la Syrie, l'ambassadeur russe en Israël fustige le "non" d'Israël à l'accord tripartite que viennent de signer les USA, la Russie et la Jordanie et qui rétablit la zone de désescalade au sud syrien. Le haut diplomate appelle Israël à "ne pas exagérer dans ses évaluations" quant à la place que représente le sud de la Syrie et les événements qui s'y produisent dans la sécurité nationale israélienne.

Cité par ElNashra, Alexandre Shein affirme que "l'accord signé le 8 novembre à Amman entre la Russie et les Etats-Unis auquel s'est ralliée la Jordanie a été confidentiel dans sa première moture. La seconde version évoque entre autres les modalités techniques d'une mise en oeuvre de la zone de désescalade au sud de la Syrie. Les Israéliens ne devraient en aucun prix exagérer les impacts de cette note d'entente sur la sécurité d'Israël".

L'ambassadeur s'est dit étonné de la réaction de Tel-Aviv aux récentes déclarations du chef de la Diplomatie russe, Serguei Lavrov. Ce dernier avait mis l'accent sur le caractère légal de la présence des forces iraniennes en Syrie, puisque cette présence "réponde à la demande de l'Etat syrien".

"C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme que la Russie approuve la présence de l'Iran en Syrie et c'est toujours dans ce même cadre que l'armée coopère avec l'armée iranienne. En réalité il revient à l'Etat et au peuple syriens et à eux seuls de décider de la présence de tel ou tel pays étranger sur le sol syrien. Cette présence-là devra d'ailleurs se déicider au terme des discussions nationles élargies ".

La mise en garde de l'ambassadeur russe aux dirigeants israéliens intervient alors que le chef d'Etat-major de l'armée iranienne, le général Bagheri est parti lundi à Sotchi pour participer au sommet consacré à l'avenir politique de la Syrie. Cité par Al Mayadeen, le chef d'Etat-major russe, Valéri Guérassimov, a salué les efforts irano-russes qui "ont abouti " pour marquer la victoire contre le terrorisme en Syrie. "C'est à l'Iran et à la Russie à présent de faire tout pour consolider cette victoire militaire qui s'achève à Abou Kamal et qui se traduit par la prise du contrôle de la totalite des frontières syriennes"