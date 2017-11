Syrie : les USA lâcheront-ils les Kurdes?

Le président des États-Unis a informé son homologue turc des « modifications dans le soutien militaire de Washington à ses alliés en Syrie ».

La Maison Blanche a publié, samedi 25 novembre, un communiqué faisant part d’un entretien téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Ce communiqué a indiqué que les deux hommes avaient discuté des modifications dans le soutien militaire de Washington à ses alliés en Syrie ainsi que de la vente des équipements militaires à Ankara, sans toutefois faire allusion au soutien de Washington aux miliciens kurdes en Syrie.

Cependant, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a dit que Donald Trump avait promis à Recep Tayyip Erdogan de ne plus armer les miliciens kurdes syriens.

La Turquie voit en les Unités de protection du peuple (YPG), une branche du groupe terroriste PKK et la décision de Washington d’armer les miliciens des YPG a terni les relations américano-turques.

« Trump a explicitement annoncé avoir ordonné la cessation du transfert d’armes vers les YPG. Une chose sans intérêt qui aurait dû prendre fin il y bien a longtemps » a ajouté Mevlüt Cavusoglu.

Or, le communiqué de la Maison Blanche n’a fait aucune allusion aux YPG, indiquant seulement que Donald Trump était pour un partenariat stratégique entre les États-Unis et la Turquie, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes, et de la stabilité régionale.

« Le combat s’est terminé à Raqqa et on se dirige vers une étape de stabilité où on devra garantir l’incapacité de Daech de reprendre les régions qu’il contrôlait. Le président Trump a également fait part des modifications imminentes dans le soutien militaire de Washington à ses alliés en Syrie », indique le communiqué.

Quelques heures avant cette conversation téléphonique, le chef de la diplomatie turque avait déclaré, lors d’une conférence de presse à Ankara, que la Turquie avait exprimé ses mécontentements quant au transfert des armes à destination des miliciens des YPG.