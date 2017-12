Idlib: Moscou dit non à la CIA

« La Russie n’a aucun plan d’action au sujet de la coopération avec les États-Unis sur la zone de désescalade dans la province d’Idlib », a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse à Vienne en marge d’une réunion de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).

Les divergences persistent sur le conflit syrien entre les Américains et les Russes et empêchent une coopération de Moscou avec Washington au sujet de la zone de désescalade dans la province Idlib.

« Inutile » c’est ainsi qu’a qualifié le haut diplomate russe, la coopération avec les États-Unis avant d’insister sur la poursuite des coopérations de son pays avec l’Iran, la Turquie, les deux parties garantes de l’accord du cessez-le-feu dans la zone de désescalade en Syrie dont et notamment à Idlib soutenu par Damas.

« Les conditions qui ont été mises en place en Syrie ont permis finalement d’anéantir les terroristes de Daech », s’est félicité Lavrov avant de déclarer que les derniers résidus de ce groupe terroriste ne représentent plus une menace pour le pays et seront éliminés eux aussi à leur tour.

Les représentants de la Russie, de la Turquie et de l’Iran, les trois pays garants du cessez-le-feu en Syrie, réunis à Astana en septembre dernier ont annoncé la création de la quatrième zone de désescalade en Syrie dans la province d’Idlib, pour une durée de six mois, et le déploiement de forces de contrôle dans cette région.

Le nord de la ville de Homs, la Ghouta orientale et les frontières syriennes avec la Jordanie dans la province de Deraa, fait partie d’autres régions où sont établies les zones de désescalade.

Le ministère russe de la Défense a dit prêtes, mercredi dernier, ses forces militaires à libérer complètement la Syrie du joug de l’organisation terroriste et à anéantir l’ensemble des bandes de Daech encore présentes sur le sol syrien (Deir ez-Zor).

Il y a trois jours le président russe, Vladimir Poutine a annoncé que les terroristes de Daech avaient complètement été éradiqués sur les deux rives de l’Euphrate en Syrie.