Riyad se retire du bourbier yéménite

L’Arabie saoudite a décidé de retirer ses troupes du Yémen et de les remplacer par des militaires retraités des pays latino-américains.

Le régime de Riyad leur versera de gros salaires afin de participer à l’offensive saoudienne contre le Yémen. L’Arabie saoudite s’imaginait que le mouvement populaire d’Ansarallah était incapable et que l’armée yéménite ne disposait pas d’armes suffisantes. Mais l’ancien président destitué yéménite Ali Abdallah Saleh avait acheté des armements d’une valeur de 75 milliards de dollars. Le peuple yéménite n’aime pas que les Saoud prennent le contrôle des affaires au Yémen ; c’est pourquoi les Yéménites ont combattu corps et âme l’ennemi saoudien.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir avait prétendu qu’Ansarallah, avec ses 50 000 éléments, ne pouvait pas diriger le Yémen peuplé par 28 millions de personnes.

Mais la réalité est que des centaines de milliers de membres des tribus yéménites, à Sanaa, à Taëz, à al-Hudaydah et dans d’autres provinces du pays sont partisans d’Ansarallah et continueront de combattre l’armée saoudienne et ses alliés au Yémen.

Dans ce droit fil, la chaîne de télévision américaine MBC a déclaré que les autorités de Riyad avaient échoué dans leur guerre au Yémen et que les forces de l’armée saoudienne, dont de hauts officiers avaient subi de grandes pertes.

« De nombreux commandants militaires et officiers n’ont pas annoncé le bilan réel de morts. Quotidiennement, entre 10 et 20 militaires saoudiens sont tués au Yémen. L’Arabie saoudite ne peut plus supporter son fiasco militaire », a rapporté MBC.

En outre, les forces, qui combattaient l’Arabie saoudite et s’opposaient à l’occupation du Yémen par Riyad, visaient de temps en temps de 4 à 5 chars de l’armée saoudienne. C’est pourquoi le régime saoudien a décidé de retirer ses troupes du Yémen et de les remplacer par des forces retraitées latino-américaines qui seront payées de 4000 à 5000 dollars par mois.

Les Latino-américains retraités reçoivent 250 dollars de salaire par mois, mais l’Arabie saoudite tente de leur accorder de gros salaires afin de les conduire à la guerre yéménite. Sans le déclarer officiellement, par ce geste, Riyad est en train de rebrousser chemin au Yémen.