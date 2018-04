Marche du grand retour: 10 Palestiniens tués

Une dizaine de Palestiniens ont été tués et 1 354 autres blessés au huitième jour d’une série de manifestations, baptisées la « Marche du grand retour ».

Des milliers de Palestiniens ont pris part, ce vendredi 6 avril, à la Marche du grand retour qui s’est déroulée dans les différentes régions de la bande de Gaza. Et ils ont réclamé haut et fort le droit au rapatriement des réfugiés palestiniens.

Les militaires israéliens ont ouvert le feu sur les manifestants, tuant au moins dix Palestiniens et en blessant 1 354 autres dont certains sont en ce moment même dans un état grave.

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a annoncé que deux jeunes Palestiniens, ayant été blessés vendredi dernier par les militaires israéliens, avaient succombé hier à leurs blessures. Ces nouveaux décès portent à 37, le nombre des manifestants qui ont perdu la vie depuis le début de la Marche du grand retour.

Yasser Murtaga, un journaliste palestinien a succombé aussi à ses blessures la nuit dernière après avoir été touché par balle dans les manifestations du vendredi.

Murtaga a été pris pour cible hier après-midi à Khan Younes alors qu’il se trouvait à plus de 100 mètres de la frontière, qu’il portait un gilet pare-balles marqué «PRESS» et qu’il tenait un appareil photo dans les mains.

Ce journaliste travaillait pour Ain Media, une société de production de télévision locale et il a donc été blessé alors qu’il couvrait la Marche du grand retour.

Hier, au huitième jour du mouvement, les manifestants sont arrivés à perturber les tireurs d’élite israéliens dans leur « tâche » en brûlant beaucoup de pneus et en leur faisant refléter des miroirs dans les yeux.

C’est le vendredi 30 mars qu’a été lancée sur la bande de Gaza la Marche du grand retour et ce, simultanément à la Journée de la Terre. Le mouvement continue donc depuis plus de 8 jours et les manifestations ont été largement réprimées par les militaires israéliens. Vendredi dernier, le bilan était de 17 Palestiniens tués et de plus de 1 800 autres blessés.

La Journée de la Terre symbolise la résistance des Palestiniens vis-à-vis des occupants israéliens qui se sont emparés de leurs terres tout au long de l’Histoire.

Le 30 mars 1976, les autorités israéliennes ont mis la main sur des milliers d’hectares de terres qui appartenaient aux Palestiniens dans la région de la Galilée, au nord de la Palestine occupée.

Depuis, chaque année, cette date est célébrée et des manifestations ont lieu pour l’occasion, des marches qui sont généralement réprimées d’une manière musclée par les militaires israéliens.