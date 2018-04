Des troupes françaises à Deir ez-Zor?

Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung citant des sources influentes de la politique étrangère allemande écrit que l'Occident et la Russie s’affrontent toujours sur la conduite à tenir dans le conflit syrien. Quand Paris, Londres et Washington veulent en finir avec Bachar al-Assad, Moscou le soutient bec et ongles. Leurs rapports reposent donc sur les règles du marchandage.

Les États-Unis, l'Allemagne et l'Europe auraient fait, selon le journal allemand, trois propositions au président russe pour mettre court à son soutien à Bachar al-Assad.

Selon les autorités, les propositions de l'Occident garantissent la présence de la Russie dans ses bases militaires le long de la côte syrienne et son soutien financier, car « la Russie est une puissance sans laquelle il est impossible de résoudre les problèmes du monde ».

Garanties et reconnaissance

« Tout le monde à Berlin connaît l'importance des deux bases militaires russes dans le port de Tartous et l'aéroport de Lattaquié, qui est tout pour la Russie dans le sud du Bosphore, car sans ces deux bases, la Méditerranée serait entièrement dominée par l'OTAN. Depuis ces deux bases, la circulation et les activités des sous-marins et des porte-avions russes dans la zone allant du détroit de Dardanelles au canal de Suez et au détroit de Gibraltar sont supervisées », écrit le journal.

Selon deux députés du Parti démocrate-chrétien au sein du Comité des relations étrangères du Parlement allemand, « le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir assure la présence militaire de la Russie en Syrie ».

« L'inquiétude de la Russie quant à la reconnaissance de son statut par tout gouvernement démocratique syrien amène l'Occident à se focaliser sur ces deux bases et à fournir aux Russes les garanties de leur présence en Syrie même après le retrait d'Assad… Or, il faut convaincre Poutine d’agir en faveur de la solution politique et de vrais pourparlers de paix en Syrie », ont-ils affirmé.

Concernant la seconde proposition portant sur le soutien financier, Frankfurter Allgemeine Zeitung affirme que « la Syrie est un pays en faillite. La Russie y a investi ses troupes et son argent. C'est la porte d'entrée de l'Occident pour persuader les Russes d’un règlement pacifique de la crise sous la supervision de l'ONU et l’octroi de milliards de dollars de la part des pays occidentaux et membres de CCGP destinés à la reconstruction de la Syrie ».

Influence internationale

La troisième proposition de l’Occident est la plus importante : elle garantit l'influence mondiale de Moscou qui jouirait du statut de superpuissance.

« La tactique de l’Allemagne et de ses alliés pour mettre fin à la guerre en Syrie repose, hélas, entièrement sur l’octroi d’une influence mondiale à la Russie. Cette proposition fait état de cette réalité qu’il n’existe aucune autre alternative pour mettre fin à la crise syrienne, à cause du soutien de la Russie à Bachar al-Assad », a annoncé un responsable du ministère allemand des Affaires étrangères.