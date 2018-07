La Turquie et ses illusions sur Alep

D’après le journal syrien Al-Watan, la Turquie se berce d’illusions sur le déroulement des évolutions en Syrie.

Le journal syrien s’attarde sur les informations diffusées par des médias turcs selon lesquelles la Turquie chercherait à annexer Alep, la deuxième plus grande ville de Syrie, libérée il y a un an et demi par les forces de l’armée et de la Résistance syriennes.