Yémen: les EAU grossissent leur armée de mercenaires

Les soldats colombiens seront plus nombreux à combattre pour le compte des Émirats arabes unis au Yémen.

Les Émirats arabes unis s’apprêtent à envoyer entre 1 500 et 3 000 mercenaires colombiens supplémentaires au Yémen, a fait savoir le célèbre blogueur Bou Ghanem se référant à une source fiable.



En 2015, alors que la guerre au Yémen en était encore à ses balbutiements, le journal américain New York Times avait fait état du déploiement secret de 450 soldats venant d’Amérique latine pour combattre au Yémen.



Selon le journal, les troupes colombiennes déployées à présent au Yémen sont triées sur le volet parmi un groupe d’environ 1 800 soldats latino-américains stationnés dans une base militaire aux Émirats. Ils ont reçu une formation pour apprendre à utiliser les lance-grenades et les véhicules blindés dont disposent les troupes émiraties au Yémen.



Plusieurs rapports démontrent que la plupart des anciens soldats en Colombie ont été recrutés par Global Entreprise, une société colombienne dirigée par Oscar Garcia Batte, un ancien commandant des opérations spéciales qui est actuellement commandant adjoint de la brigade des troupes colombiennes envoyée par les Émirats arabes unis pour combattre au Yémen.



Compte tenu des décennies de combats menés contre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) dans les jungles de ce pays, les responsables émiratis, dépourvus d’expérience du combat, considéraient les Colombiens plus apte à faire face à une guérilla que les autres soldats latino-américains, avait expliqué l’AFP dans un rapport paru en 2015.