Une dernière phase des opérations militaires de l’armée syrienne a été couronnée de succès. Les forces syriennes ont pu démanteler les terroristes de Daech dans deux localités de Qabr Eid Hanish et Brkat Hawa Awaz située dans la province de Soueïda. Du coup, la base américaine d'al-Tanf est entièrement coupée de Soueïda et se trouve en ligne de mire de l'armée syrienne et de ses alliés de la Résistance.

Le 29 août, l’armée syrienne a réussi de récupérer les zones de Qabr Eid Haniche et de Berkat Hawa Awaz dans le cadre de son opération militaire en cours contre les résidus de Daech dans le nord de Soueïda.

Les militaires de l'armée se sont engagés dans une lourde bataille avec les terroristes à Tal Abou Ghanem, au plus profond des déserts de l'est de Soueïda et ont repris le contrôle de Qabr Eid Haniche à Toloul al-Safa.

L’armée syrienne a l'intention de nettoyer complètement ce dernier foyer des terroristes au sud de la Syrie.

« Au cours de son avancée, l’armée syrienne a liquidé des dizaines de terroristes et infligé de lourds dégâts à Daech qui pour le reste, est bien équipés d'armes US et occidentales à Deir ez-Zor », a indiqué SANA.

D'autres unités de l'armée ont réussi à avancer sur le flanc de Qabr Sheikh Hossein et Um Marzakh et ont capturé plusieurs points, dont l'étang Hawa Awaz.

En outre, le journaliste de SANA à Soueïda a déclaré que l’artillerie et les lance-roquettes de l’armée avaient bombardé un poste de commandement et plusieurs positions des terroristes entre Khirbet al-Hawi et Um-Marzakh, causant des pertes importantes aux takfiristes.

Un jour plus tôt, les forces gouvernementales avaient avancé à l'intérieur d'al-Safa et avait libéré le barrage stratégique de Hatil. Selon SANA, le barrage était l’une des dernières ressources en eau des terroristes assiégés.

Des sources sur le terrain ont indiqué que le front des terroristes s’était effondré après que l'armée a réussi à progresser dans la région difficile d’accès dans les hauteurs d’al-Safa.

Selon des reportages antérieurs, les soldats de l'armée ont mené de lourds combats à l'ouest d’al-Safa, dans le désert oriental d’al-Soueïda et ont réussi à avancer de 3 km dans les profondeurs des rochers.

Le mercredi 25 juillet, Daech a perpétré plusieurs attentats terroristessimultanés dans la ville de Soueïda tuant ainsi 215 civils druzes. L'armée syrienne a dénoncé une implication israélienne. Le jour même, les terroristes de Daech ont capturé des femmes et des enfants syriens à Soueïda. Ils sont toujours détenus par le groupe terroriste.