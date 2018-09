Idlib frappée: les rats quittent le navire

Les unités balistiques et d’artillerie ainsi que des chasseurs syriens et russes ont intensifié, depuis samedi 8 septembre, leurs attaques contre les groupes terroristes dans les régions septentrionales de la Syrie, leur infligeant de lourds dégâts.

Des centaines d’autres militaires de l’armée syrienne sont arrivés, avec tous leurs équipements militaires lourds, dont des dizaines de véhicules blindés et de chars, dans les régions sous contrôle du gouvernement dans le sud et le sud-est de la province d’Idlib.

Plus de 80.000 effectifs se sont, jusqu’à présent, positionnés dans la banlieue ouest de la province d’Alep, le sud et le sud-est d’Idlib, le nord-est de Lattaquié ainsi que le nord et le nord-ouest de Hama, attendant l’ordre du début d’opérations de nettoyage dans ces régions occupées par les terroristes.

Entre temps, des unités balistiques et d’artillerie, de même que des chasseurs russes et syriens ont intensifié, depuis samedi 8 septembre, leurs raids contre les repaires des terroristes dans les régions du nord de la Syrie, leur infligeant de lourds dégâts.

Les raids sont d’une telle intensité que certaines sources sur le terrain jugent imminente une grande opération des unités terrestres de l’armée syrienne sur l’axe septentrional du pays, ce qui a terrifié les terroristes.

Les dépêches en provenance de la province de Hama et du sud d’Idlib font état des raids menés par des hélicoptères de l’aviation syrienne contre les positions des terroristes à Khan Cheikhoun, Lataminah, Karnaz, Sukayk et Tal Sukayk.

Les opérations de l’armée syrienne et ses alliés se poursuivent depuis plusieurs axes contre les terroristes dans le nord et le nord-ouest de Hama, avec comme priorité de chasser les éléments du Front al-Nosra (rebaptisé Tahrir al-Cham) des régions qu’ils occupent, pour le moment, sur

Une source militaire sur le terrain a annoncé au reporter du site d’information iranien Mashregh News qu’après l’intensification des opérations balistiques, aériennes et d’artillerie de l’armée syrienne et ses alliés, un grand nombre de chefs terroristes ont pris la fuite vers les régions frontalières de la Turquie.

La source a révélé, entre temps, que les responsables du gouvernement turc ont donné le feu vert au groupe terroriste de Nur al-Din al-Zanki pour qu’il lance une vaste opération contre les éléments du Front al-Nosra dans la ville d’Idlib.

« La Turquie entend, avec cette stratégie, empêcher l’opération des forces syriennes dans les régions du nord de la Syrie et présenter les groupes terroristes qu’elle soutient comme des opposants armés modérés », a noté la source.

43 groupes terroristes sont actifs dans la province d’Idlib dont les membres sont estimés à environ 52.700. Quelque 12.000 éléments armés, dans cette province, souhaitent un compromis et une réconciliation avec le gouvernement de Damas, ce qui a irrité et divisé d'autres terroristes.