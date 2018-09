Ankara renforce ses forces à la frontière syrienne

L’armée turque a envoyé des renforts pour appuyer ses forces massées sur les frontières avec la Syrie, a rapporté l’agence d’information turque Anadolou.

Les nouveaux convois d’armes et d’équipements envoyés ce dimanche 16 septembre sont arrivés dans la province turque de Kilis, frontalière avec la Syrie.

Les convois militaires comprennent des véhicules blindés, des canons d’artillerie et des chars de combat.

L’envoi de nouveaux convois d’armes vers les frontières syriennes intervient alors que l’armée syrienne se prépare pour lancer une opération d’envergure contre le dernier grand bastion des terroristes en Syrie.

Il est à noter que les avions de combat russes et syriens ont déjà commencé leurs frappes ponctuelles contre les positions des terroristes dans cette province frontalière avec la Turquie.

Sur le plan militaire, le gouvernement d’Ankara a expédié un nombre important de soldats et d’équipements militaires vers la frontière avec la Syrie. D’après la presse turque, l’armée serait en train de former quelque 20 000 hommes de l’Armée syrienne libre (ASL). Certaines sources parlent de l’éventualité d’un affrontement entre les groupes armés soutenus par Ankara et l’armée syrienne. D’après les analystes, les mouvements de l’armée turque à la frontière syrienne auraient même encouragé les groupes terroristes à Idlib dans le nord de la Syrie.