Israël répond

Terrorisé par la perspective d'une révolte généralisée, le prince héritier saoudien vit à bord de son bateau. Sa protection, ce serait le Mossad qui l'assure.

Nouvelles révélations sur la ventre des équipements d'espionnage israéliens à Riyad. Evgeny Satanovsky, expert des questions israéliennes et ancien président de l’Association des juifs russes a levé un coin de voile sur l'achat de ces équipements par l’Arabie saoudite à Israël et ce, par l’intermédiaire de la République d’Azerbaïdjan.

Dans un article dont une partie a été diffusée ce samedi 29 septembre par le site web de Russia Today (RT) l’auteur indique que l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Égypte, ont été des clients importants des pays membres de l’ex-URSS (Union des républiques socialistes soviétiques), en ce qui concerne l'achat d'armes.

Tout au long des 7 années de guerre en Syrie, certaines sources d’information ont fait état d’intenses trafics d’armes depuis les pays de l’Europe de l’Est en Syrie via l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Avec un début de désescalade en Syrie ce trafic semble avoir perdu son intensité.

C’est pourquoi le nombre de vols des avions-cargo décollant de Bulgarie, d'Ukraine et de Serbie à destination d’Abou Dhabi et de Riyad a connu une baisse, précise Evgeny Satanovsky qui fait référence à l'achat d'armes par l’Arabie saoudite en Bulgarie, en Ukraine et en Israël, avant de les transporter à Riyad par l’intermédiaire de la République d’Azerbaïdjan.

Israël, ajoute l'article, a fourni à l'Arabie saoudite un certain nombre de drones, de systèmes d’interception et d’écoute.

« Pour dissimuler ses intentions sur l’achat d’armes de fabrication israélienne et préserver son prestige, l’Arabie saoudite mène une coopération avec la République d’Azerbaïdjan en cette matière », conclut l'auteur de l'article.