Gaza: la nouvelle arme des Palestiniens

Alors que les manifestations dans la bande de Gaza se poursuivent, les jeunes Palestiniens emploient une nouvelle méthode d’attaque pour faire face aux forces du régime d’Israël.

La jeunesse palestinienne s’exerce au tir à l’arc en créant une nouvelle unité, l’unité de tir à l’arc, dans le cadre de la Marche du grand retour.

Les activistes de cette unité ont tiré des flèches enflammées en direction des militaires israéliens dans la bande de Gaza à l’aide d’arcs et d’arbalètes, selon l’agence de presse MAA.

Les Palestiniens avaient auparavant formé des unités baptisées « Kushuk » (pneus de voiture), « cerfs-volants incendiaires » et « cauchemars nocturnes ».

En premier lieu, ils assemblent des milliers de pneus pour les brûler pendant les manifestations. La fumée qui s’en dégage réduit donc le champ de vision des tireurs d’élite israéliens. Dans le deuxième cas, ils lancent des cerfs-volants incendiaires sur les colonies de peuplement juif dans les territoires occupés à la frontière de Gaza. Et, dans le troisième cas, l’objectif est de créer la panique chez les militaires et les colons israéliens habitant non loin de Gaza, en faisant du bruit à la tombée de la nuit.

Hier, vendredi, les protestataires palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza pour la 29e fois consécutive. Sept personnes ont été tuées et plus de 250 autres blessées.

Jusqu’à présent, le bilan des morts dépasse les 200 personnes et celui des blessés les 21 000.