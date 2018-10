Syrie: le Hizb al-Turkistani frappé à Hama

Les forces syriennes ont repoussé une vaste attaque des terroristes du Hizb al-Trukistani dans le nord-ouest de la province de Hama.

Selon certains rapports parvenus du nord de la Syrie, des dizaines d’éléments du Hizb al-Turkistani, implantés dans le nord-ouest de la province de Hama et proche des frontières d’Idlib, projetaient de mener une attaque contre les positions des forces gouvernementales.

Selon certains rapports, les terroristes tentaient de pénétrer dans les zones sous contrôle de l’armée dans les localités d’al-Mansoura et de Tal-Wasset, situées dans le nord de la plainte du Ghab.

Une source sur le terrain a fait allusion aux détails des attaques terroristes en ajoutant que les forces syriennes scrutaient tous les agissements des terroristes.

« Juste avant le déclenchement de l’opération des éléments du Hizb al-Turkistani, l’armée gouvernementale, appuyée par l’unité d’artillerie, et après les affrontements lourds dans la région, a réussi à neutraliser l’opération des terroristes », a-t-elle déclaré.

« 30 terroristes ont été tués et blessés dans cette opération. D'autres éléments de ce groupe terroriste, Hizb al-Turkistani, après avoir subi de lourds dégâts, ont fui vers Idlib », ajoute cette source.

Des sources locales ont indiqué que les terroristes tentaient de prendre le contrôle des zones militaires entre les localités d’al-Mansoura et de Tal-Wasset pour se rapprocher des zones frontalières de la province de Lattaquié et couper la communication entre les régions du sud et du nord, mais les forces syriennes ont neutralisé l’opération des terroristes.

Selon certaines sources d’information, au nord-ouest et le nord de Hama, l’armée syrienne, installée dans la région, surveille de près tous les agissements des terroristes.

Près de 20% des territoires dans le nord et dans le nord-ouest de la province de Hama, parmi lesquels, les localités de Ma’arkaba, Lahia, Al-Mansoura, Kafr Zita, Latmana ainsi que certaines régions, situées à l’est de la plaine du Ghab sont encore occupés par les groupes terroristes.