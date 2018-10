Le Mossad doublé par le Hezbollah?

Un drone israélien a violé l’espace aérien libanais pour aller bombarder un appareil d’espionnage israélien planté au sud du Liban. Crainte d'une opération de contre-espionnage du Hezbollah? Trop probable dans la mesure où la traques aux appareils d'écoute israélien est monnaie courante pour les services de contre-espionnage du Hezbollah.

« Un porte-parole de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a révélé dimanche que la FINUL faisait une enquête sur une explosion survenue au sud du Liban », ont fait savoir les médias libanais.

L’Agence officielle de presse libanaise a rapporté qu’une déflagration avait été entendue dimanche soir dans une région entre Halousiya et Zrarieh alors que des avions de l’armée de l’air du régime de Tel-Aviv avaient en même temps violé l’espace aérien libanais.

« Un drone israélien a bombardé son propre dispositif d’espionnage dans le sud du Liban. Ce n’est pas la première fois qu’Israël fait ça. En 2012, Israël a détruit trois de ces dispositifs de surveillance dans les villages de Zrarieh et de Rozay, au nord du fleuve Litani dans le sud du Liban.

Israël est inquiet des évolutions sur le terrain au Liban et qui impliquent le Hezbollah libanais. Et ces évolutions se produisent sur le plan militaire ainsi que dans le décodage des équipements de haute technologie que Tel-Aviv croit pouvoir maîtriser comme aucune autre partie dans le monde. Or, la guerre en Syrie semble avoir renforcé aussi les capacités de renseignement du Hezbollah, qui bénéficie désormais d'un appui technique plus renforcé. Le régime de Tel-Aviv n'écarte plus à l'heure qu'il est, la saisie par les combattants du Hezbollah, des systèmes d'espionnage israéliens et par la suite le recours de la Résistance aux techniques de rétro-ingénierie pour en déchiffrer le fonctionnement. Israël a donc opté pour la destruction de ses équipements pour ne pas laisser le Hezbollah déchiffrer les données qu’ils contiennent.