L’oeil caché de la CIA en France?

Sommaire :

– La France, caserne grandeur nature de l’OTAN ?

En voyage officiel en Finlande, le président français a récemment précisé que son intention était de mettre en place, via une révision de l’article 42-7 du Traité sur l’Union européenne, une « solidarité renforcée quasi automatique » sans remettre en cause le rôle de l’Alliance atlantique, comme l’a rappelé Florence Parly, la ministre des Armées, ce 16 octobre, à l’occasion de la conférence des ressources de l’OTAN, à Paris. Autrement dit, dorénavant, ce n’est plus le Parlement français qui décidera des guerres à mener par la France, mais le CENTCOM américain via l’OTAN. La France paye-t-elle le lourd tribut du manque de vision de ses dirigeants ?

– La Belgique se tourne vers l’Allemagne pour éviter un black-out

La ministre fédérale de l’Énergie, Marie-Christine Marghem, a signé ce mardi avec son homologue allemand Peter Altmeier une déclaration d’intention qui vise à aider la Belgique à faire face à ses problèmes d’approvisionnement en électricité. L’Allemagne a des capacités électriques, mais elle n’a pas les connexions suffisantes pour les fournir à la Belgique. Avec cette déclaration d’intention, la ministre belge de l’Énergie espère que l’Allemagne va réduire son importation domestique nord-sud et ainsi libérer plus de place dans les tuyaux pour la Belgique. De quoi permettre à Bruxelles d’importer suffisamment d’électricité si la situation l’exige, pendant le mois de novembre. Pour le ministre allemand, assez technique dans ses propos, il s’agit d’un cas de « solidarité européenne ».

– Les frontières syriennes s’ouvrent

Le ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jaafari, est venu préparer le 15 octobre à Damas la réouverture du poste-frontière de Boukamal avec son pays. Les postes-frontières de Quneitra avec le Golan occupé par Israël et de Nassib/Jaber avec la Jordanie ont été rouverts à la même date. La réouverture de ses postes-frontières avec ses voisins (sauf la Turquie) marque la fin des hostilités internationales contre la Syrie. Elle devrait notamment permettre de contourner les « sanctions » — c’est-à-dire de mettre fin à la guerre économique — et de rétablir le commerce dans la région.

– Contre-terrorisme : Palantir, l’œil caché de la CIA en France

En 2016, ne trouvant pas de systèmes français ou européens, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le service de renseignement intérieur français, a attribué à l’entreprise américaine Palentir Technologies un contrat de 10 millions d’euros pour se doter des outils nécessaires au traitement de données. En effet, attribuer un marché à Palantir Technologies dans le domaine du renseignement, c’est, pour ses détracteurs, faire entrer le loup dans la bergerie étant donné que cette entreprise a, en 2004, bénéficié de fonds de la CIA au moment de sa création par Peter Thiel, Alex Karp et Nathan Gettings.