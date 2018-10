Yémen: la Russie se repositionne

La guerre conjointe des USA, de l’OTAN et des monarchies arabes contre le Yémen tourne au génocide. Réticente jusqu’ici à prendre position dans cette guerre dont l’un des objectifs majeurs consiste à interdire à la Russie et à la Chine d’accéder à la mer Rouge, Moscou vient de se repositionner.

Le ministre russe des Affaires étrangères exige désormais la fin de la guerre.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, dans une interview accordée à quelques médias francophones, RT France entre autres, a répondu à diverses questions, dont certaines portaient sur la crise yéménite qui atteint son paroxysme avec le silence complice des médias et de la communauté internationale.

« Nous savons que la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite a donné un coup de main aux Yéménites dans le cadre des aides humanitaires. C’est une bonne démarche. Malgré cela, la guerre du Yémen doit s’arrêter aussitôt que possible », a-t-il souligné.

Interrogé sur la crise libyenne, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué :

« Moscou œuvre de concert avec la France, l’Italie et d’autres partenaires européens et régionaux pour régler la crise qui déchire maintenant la Libye. Dans la situation actuelle, la tenue d’élections en Libye est dangereuse. En premier lieu, tous les courants politiques dans le pays doivent arriver à un consensus national. Malheureusement, l’accord signé à Paris n’a pas été appliqué et les principaux partis ne sont en général pas d’accord sur la structure politique que devrait adopter le pays. Les experts qui se disent inquiets sur la situation prévalant en Libye ne sont pas rares. Moscou apporte son soutien aux efforts du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, pour établir une unité nationale entre les différents courants politiques libyens.

En ce qui concerne le dossier syrien, le patron de la diplomatie syrienne a affirmé que le groupe d’Astana s’apprêtait à entrer en négociations avec des pays tels que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Jordanie et l’Arabie Saoudite. »

Et à Lavrov d’ajouter :

« Nous sommes prêts à collaborer avec tous les pays, même ceux avec qui nous avons des divergences de vues. »

« Washington cherche à créer d’une manière illégitime un petit État à l’est de l’Euphrate ; un État qui est censé remplacer le gouvernement actuel », a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères.

Depuis longtemps, la Russie cherche à prendre le relais dans l’affaire yéménite. En mars dernier, le quotidien Raï al-Youm a écrit que « la Russie se dit prête pour une solution politique à la guerre qui sévit au Yémen ». Selon le quotidien arabophone, la prise de position de Moscou laisse croire que les Russes décident d’utiliser la crise yéménite comme un levier de pression contre le duo américano-saoudien.