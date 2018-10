Idlib: les

Explosion d'un atelier de fabrication de produits chimiques à Idlib a fait des morts et pas n'importe quels morts: depuis des années on assiste en Syrie aux mises en scènes chimiques qui servent par intermittence de prétexte aux frappes occidentales contre le sol syrien.

Ces mises en scènes ont impliqué des agents que les médias "mainstream" ne cessent de décrire comme étant des humanitaires. Or ces pseudo humanitaires ou "Casques blancs" viennent de périr dans un incident "chimique" alors qu'ils étaient en plein processus de fabrication d'arme chimique!

Selon Sputnik, 11 experts britanniques, tchétchènes et turcs ont été tués à la suite de l'explosion d'un atelier contenant de grandes quantités d’engrais, d'explosifs et de barils de chlore liquide. L'atelier se trouve dans le district de " Turmanin " située dans la banlieue nord d'Idlib, à 15 kilomètres de la frontière turque.

Neuf experts étrangers et deux éléments des "Casques blancs " ont péri dans cette explosion. Le bilan des morts de cet incident, "à l’origine pour l’instant indéterminée", pourrait s’alourdir puisque plusieurs corps ont été pulvérisés.

Une partie de l'atelier abritait un laboratoire de production des produits explosifs et chimiques et il était placé sous la supervision d'"experts étrangers d’origine britannique, tchétchène et turque", et certains d'entre eux se trouvaient à l'intérieur de l'atelier au moment de l’explosion.

Selon des sources syriennes aucune thèse n'était encore privilégiée par les forces de sécurité après la violente explosion qui a soufflé ce samedi cet atelier : « Une erreur technique humaine, commise au cours de certains testes, pourrait être à l’origine de cette explosion », a-t-on appris de la même source.

En pleine coopération avec des "Casques blancs" leTahrir al-Cham (ex-Front al-Nosra) a transporté des substances de cet atelier vers des lieux inconnus. Le 14 octobre Tahrir al-Cham a annoncé dans un communiqué son opposition à l'accord sur la mise en place d’une zone démilitarisée à Idlib, (nord-ouest syrien) signé entre les parties turque et russe à Sotchi.

En dépit des preuves démontrant les crimes de guerre commis par les Casques blancs opérant en Syrie, ces derniers et leur famille seront accueillis en héros au Royaume-Uni. Le Canada de Jacques Trudeau vient lui aussi accord l'asile à de nombreux Casques blancs, en leur rendant un hommage appuyé.

Pour le chef de la diplomatie syrienne Walid al-Mouallem, les Casques blancs sont une organisation créée avec le soutien du MI6 et chargée de mettre en scène une attaque chimique à Idlib et d’en accuser le gouvernement syrien. L'incident d'aujourd'hui prouve que le diplomate a entièrement raison.

Plusieurs preuves avaient auparavant démontré le rôle des Casques blancs dans les complots visant à accuser le gouvernement syrien de violations des droits de l’homme.