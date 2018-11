Syrie: 1re opération commando anti-US

L’offensive ayant conduit à la libération des otages de Soueïda est la première opération commando de l’armée syrienne contre l’occupant américain et ses supplétifs dans les zones frontalières entre la Syrie et l’Irak. Alors qu’aucune victime n’est à déplorer du côté de l’armée syrienne, l’opération s’est soldée par la mort de huit terroristes, dont des ressortissants étrangers, l’arrestation d’un autre et la destruction de trois véhicules leur appartenant.

Lors des opérations, l’armée syrienne a libéré au total 19 femmes et enfants druzes qui avaient été enlevés cet été par le groupe terroriste Daech dans la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie, a rapporté hier l’agence syrienne SANA, qui a livré un rapport détaillé sur l’opération contre les positions des terroristes à Humaymah, au nord-est de Palmyre.