Le roi Salmane aurait été hospitalisé

Le blogueur saoudien Mujtahid a fait part, sur son compte Twitter, de l’hospitalisation du roi Salmane d’Arabie saoudite.

Il a révélé que le roi d’Arabie saoudite n’avait pas terminé sa tournée provinciale et qu’il aurait été hospitalisé à Riyad.

« Le roi est hospitalisé. Son retour à Riyad n’avait pas été programmé, par contre il aurait dû se rendre depuis Hael à Jawf et puis visiter d’autres régions, mais son fils Mohammed ben Salmane a décidé, après une crise, de le ramener à Riyad et de le faire admettre dans un hôpital spécialisé. On ne sait pas encore quelles sont les raisons de son hospitalisation. Est-ce qu’il a été admis pour des examens médicaux pour s’assurer de son état de santé ou pour des traitements ? », a-t-il tweeté.

Sur fond du scandale lié à l’assassinat du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul et à l’implication de Mohammed ben Salmane dans cette affaire, l’Arabie saoudite se trouve au centre de toutes les attentions.

La semaine dernière, le célèbre blogueur saoudien avait fait d’autres révélations. Il a prévu que le prince héritier Mohammed ben Salmane ordonnerait la libération d’un grand nombre de prisonniers pour faire baisser la tension causée par le meurtre du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, le 2 octobre, dans le consulat saoudien à Istanbul. Le célèbre blogueur Mujtahid, qui a plus de deux millions d’abonnés sur Twitter, a déclaré que l’on s’attendait à ce que les princes, les hommes d’affaires et même certains érudits et oulémas de renom soient libérés, ce qui marquerait un premier échec pour Mohammed ben Salmane, qui se trouve sous une pression aussi bien interne qu’externe.