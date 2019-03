Trump contre le Pentagone

En décembre 2018, alors qu'il se rendait en surprise à la base américaine d'Al-Assad en Irak, le président américain disait regretter les sommes colossales dépensées pour les conflits au Moyen-Orient. Et voilà qu'aujourd'hui, il se plaint du manque d’intuition économique parmi les cerveaux du Pentagone. Pour Trump, les hauts gradés du département de la Défense gaspillent des milliards de dollars au Moyen-Orient.

Le New York Times a rapporté, lundi 4 mars, que la tension entre Trump et les généraux du Pentagone était entrée dans une nouvelle phase, après qu’il s’est plaint du manque d’intuition économique des hauts gradés du Pentagone.

Le président Trump craint que ses généraux et ses agents de renseignements ne tiennent pas compte des affaires et de l'économie dans leurs analyses, note le quotidien américain.

« Mes généraux ne comprennent pas les affaires », se serait plaint Trump après des réunions préparatoires sur la sécurité nationale, a déclaré un ancien responsable de l'administration au New York Times.

Trump aurait demandé que les représentants des services de sécurité se concentrent sur les aspects économiques et commerciaux, obligeant certains d'entre eux à réfléchir aux aspects économiques des conflits internationaux.

« L’attention économique du président Trump est évidente, notamment l’accent mis sur l’augmentation du partage du fardeau des alliés de l’OTAN et la nécessité pour les alliés et les partenaires de faire davantage pour défendre nos intérêts communs », a déclaré au journal le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Garrett Marquis.

Selon des responsables de la Maison-Blanche, Trump aurait également posé des questions aux responsables des services de renseignements et aux responsables militaires sur le coût des bases militaires américaines à l'étranger et sur les dépenses des alliés en matière défensive.

Bien que les experts n'aient pas critiqué l'orientation économique du président, certains ont dit craindre que cela n'aboutisse à ce que d'autres questions de sécurité internationale importantes soient évincées des discussions.

Douglas Wise, haut responsable de la CIA et ancien haut représentant de la Defense Intelligence Agency, a déclaré au journal américain :

« Si Trump agit conformément à ses besoins, cela est parfait et c’est sa prérogative. Cependant, s’il ignore les services de renseignements du fait de ses besoins, cela n’est pas utile. Il ne prend plus de décisions en connaissance de cause, car il prend des décisions en se basant sur des informations dont il aurait pu disposer, mais ne l’avait pas eu. »

Dans le passé, Trump avait publiquement critiqué les plus hauts responsables des services de renseignement. Le sénateur Angus King (Le Maine) a ainsi averti que de telles critiques de la part du président pourraient avoir des conséquences sur les réunions préparatoires des services de renseignements.

"Le problème est le message envoyé aux agences:" Ne me dites pas les informations que je ne veux pas entendre ", a déclaré King au Times.