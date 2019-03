Israël irradie le Golan!

Le Centre des études théoriques et des droits civils de Damas a appelé les usagers des réseaux sociaux à signer une pétition visant à sauver le Golan occupé du danger de la mort qui est le résultat d’un acte inhumain consistant à enterrer sur une vingtaine de points au Golan occupé, les déchets nucléaires de sites israéliens.

Selon des rapports de plusieurs instances internationales, Israël aurait placé des ventilateurs à une vitesse supérieure à 100 km heure du côté occidental du mont Sheikh afin qu’en cas de fuite de vapeurs et radiations, elles se tournent vers l'est du mont Sheikh et qu’elles ne polluent pas les colonies.

Il va sans dire que cette décision israélienne entraînera une pollution vaste et meurtrière des terres sur le Golan syrien.

Les rapports confirment que cela ne se limiterait pas au Golan occupé, mais qu’Israël aurait aussi enterré d’autres déchets sur les frontières égyptienne, jordanienne et libanaise.

Selon l’expert des questions politiques et économiques, le Dr. Ghaleb Saleh, le manque d'informations à cet égard résulte du fait qu’Israël se sent impuni de tous ses actes eu égard au soutien indéfectible que lui porte l’administration américaine. Et qu’il ne craint par conséquent nullement de faire propager des malades et des épidémies et de contrevenir remarquablement à toutes les lois internationales.

« Qu’importe pour Israël et ses protecteurs où sont enterrés les déchets nucléaires : sur le Golan occupé, dans un trou dans un désert …ou ailleurs », a-t-il regretté.

Il a averti que ces déchets affecteront inévitablement non seulement l'environnement mais également l’être humain, l'eau, les produits agricoles, ce qui entraînera la propagation des épidémies et des maladies dans les pays du littoral méditerranéen.

Il a souligné qu'Israël était le seul régime de la région qui avait fabriqué et testé des bombes nucléaires et refusé de signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Le Dr Ghaleb Saleh a appelé les organisations internationales à agir immédiatement afin de dissuader Israël d'enterrer ses déchets nucléaires sur le Golan occupé.

Pour mémoire, les habitants du Golan occupé ont organisé de vastes manifestations afin de faire entendre leur voix concernant ce sujet aux instances concernées dont l’ONU.

« Nous devons prendre des mesures concrètes pour dissuader l'entité sioniste ayant occupé le Golan syrien depuis 1967 d’y enterrer ses déchets nucléaires ; ce qui aboutira au massacre des Syriens », a conclu ce dernier.