Les militaires US débarquent dans 4 pays arabes

Donald Trump a ordonné le déploiement de milliers de militaires américains dans quatre pays arabes du Moyen-Orient.

Le site d’information Tellereport se réfère à ses sources à la Maison-Blanche pour faire part de la décision du président américain d’envoyer des milliers de militaires au Moyen-Orient.

« Via une lettre, Donald Trump a informé la Chambre des représentants et le Sénat de sa décision de déployer un nombre limité de soldats au Yémen et en Syrie pour y mener des combats contre les groupes terroristes al-Qaïda et Daech », a-t-on appris de Tellereport.

Selon la même source, « les forces américaines vont participer à des opérations contre al-Qaïda dans la péninsule arabe et contre Daech en Syrie où elles coopéreront avec les miliciens kurdes ».

Dans une lettre, rédigée par Donald Trump et envoyée au Congrès, le président américain a fait part de « menaces terroristes continues en Syrie et en Irak ».

Il a ajouté qu’une soixantaine de militaires seraient également déployés au Liban à la demande de Beyrouth afin de « promouvoir les capacités du gouvernement libanais dans la lutte contre le terrorisme ».

Donald Trump a également déclaré au Congrès que 2 900 militaires américains seraient déployés en Jordanie à la demande d’Amman pour « soutenir les efforts de l’armée jordanienne dans la lutte contre Daech ».

Le locataire de la Maison-Blanche avait auparavant annoncé l’acheminement de 1 500 militaires au Moyen-Orient, dans le cadre de mesures préventives.