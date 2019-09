Ciel syrien: Israël repoussé par la Russie!

L'armée de l'air russe aurait repoussé jeudi 19 septembre au soir les chasseurs israéliens alors qu'ils tentaient de lancer un nouveau raid contre la Syrie, affirme le site spécialisé dans l'aviation Avia. Pro.

«Hier soir, alors qu'Israël voulait livrer une autre série d'attaques sur la banlieue de Damas, des avions de combat russes ont décollé de la base aérienne de l'armée russe Hmeimim, située dans la province de Lattaquié, dans la partie sud de la Syrie, ce qui a perturbé les attaques israéliennes sur la capitale syrienne et ses environs », a rapporté Avia.Pro.



Selon Avia.Pro, l'armée russe a également fourni aux forces armées syriennes des informations sur un drone israélien qui se préparait à frapper la banlieue sud-est de Damas.



«Selon les données, au moins deux avions de combat ont décollé de la base aérienne de Hmeimim vers 8 h. dans la direction sud-est, après quoi, dans des circonstances inconnues, un drone israélien qui violait l'espace aérien syrien a été abattu et, par la suite, il n'y a pas eu d'attaque sur les banlieues de la capitale syrienne », ont-ils poursuivi.



"Il est à noter que, selon les médias occidentaux, lors d'une réunion entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu, le dirigeant russe a menacé de prendre des mesures contre Israël si Tel-Aviv continuait de frapper la Syrie", a ajouté Avia.Pro.



Si cela s'avérait vrai, ce serait la quatrième fois depuis la fin du mois d'août que l'armée russe aurait bloqué l'attaque israélienne contre la Syrie.