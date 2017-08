Les possibles scénarios de guerre US contre la Corée du Nord

Le journal italien "Della Guerra " évoque les trois scénarios qui pourrait régir le crise entre Washington et Pyongyang. Le journal se demande ce qui va se produire si les menaces contre la Corée du Nord se concrétisent et répond :"

"L’arsenal nucléaire nord-coréen est considéré comme une menace essentielle pour les États-Unis. Une attaque en vue de le détruire reste donc envisageable. En ce sens, le premier scénario consisterait à détruire les installations nucléaires nord-coréennes, en les prenant pour cible des missiles tirés depuis le sous-marin nucléaire USS Michigan. Le navire de guerre en question a été d'ailleurs envoyés dans les eaux de la Corée par le groupe aéronaval Carrier Strike Group.

Une telle attaque suffirait à détruire toutes les centrales nucléaires nord-coréennes dont celles de Yon Biong et de Taïshon. Il s'agit de scénario le moins dangereux en termes de pertes infligées aux civils qui ne sont pas directement concernés.

Mais comment la Corée du Nord réagirait -elle?

Sans nul doute, Pyongyang ne resterait pas les bras croisés : soit il prendra pour cible les navires de guerre américains déployés dans la péninsule soit les bases américaines situées au Japon et en Corée du Sud. Les Nord-coréens utiliseront très probablement des missiles à longue, à courte portée ou bien à la portée intermédiaire.

Suivant le deuxième scénario, le journal prévoit la destruction par les États-Unis des installations militaires, nucléaires et balistiques de la Corée du Nord ainsi que ses arsenaux chimiques et biologiques . Pour ce faire, les États-Unis devraient se faire épauler par la force armée de la Corée du Sud et la marine niponne.

La réponse de la Corée du Nord serait pareille que celle réservée à l'attaque que prévoit le premier scénario. À part cela, l’idée d’une attaque balistique nucléaire sur le sol américain ne serait pas à écarter. D’autant que désormais, les États-Unis figurent sur la liste des pays à abattre par la Corée du Nord.

Quant au troisième scénario, l’attaque aurait pour but l'anéantissement de la Corée du Nord en vue de préparer la réunification des deux Corées. Suivant ce plan, une frappe préventive contre les installations militaires, les arsenaux d’armements et les hauts dirigeants nord-coréens serait effectuée. Les sites principaux de la Corée du Nord, le Centre de Commandement des forces armées, les centres de communication et les quais de tir de missiles seraient pris pour cible.

Dans ce cas de figure, ce serait la guerre totale entre la Corée du Nord d'une part et les Etats-Unis et leurs alliés de l'autre : La Corée du Nord entrera en guerre contre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud et afin d’en attaquer les métropoles et les installations militaires, elle tirera cinquante têtes nucléaires contre les cibles présumées. Mais apocalypse ne s'arrête pas là : le grand danger pour les Américains seraient la nature des forces armées nord-coréennes, une force composée de 900.000 soldats, aguerris et prêts à s'engager dans les batailles les plus dures. Ces soldats empêcheront tout déploiement de troupes US et alliés.

Pour s'attaquer à la Corée du Nord, les Etats-Uni ont besoin de beacoup de temps et surtout d'une célérité à toute épreuve car la riposte nord-coréenne serait "immédiate" et " maximale". Sur ce fond de ce triple scénario apocalyptique, il y a une autre menace pour les Américains , la colère du dragon chinois ....La Chine attend son heure pour mettre à profit cette crise et réunir les deux Corées dans le sens de ses intérêts....