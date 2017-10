Iran : le FMI dit non à Trump

Selon Christine Lagarde, le FMI refuse de se soumettre à l'exigence de Trump concernant l'Iran.

Selon le journal en ligne Business Standard, interrogée, lors d'une conférence de presse à Washington, par un journaliste sur la demande de Trump de ne pas fournir de financements au gouvernement iranien, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde a répondu:

"Le Fonds Monétaire International est une institution qui compte cent quatre-vingt-neuf membres. Lorsqu’un quelconque pays sollicite l’aide financière du FMI, les décisions sont prises dans les faits à l’unanimité et les questions sont traitées dans le cadre des activités de surveillance, d’assistance technique et de prêt. A présent, il n’y a aucune raison que nous modifiions les instructions établies par le Conseil d’administration qui définit nos activités".

Vendredi soir, le président américain Donald Trump a annoncé sa nouvelle stratégie envers l’Iran, affirmant qu’il ne certifiait pas le respect par l’Iran de ses engagements pris dans le cadre du Plan global d’action conjoint.

Ces propos ont immédiatement provoqué la réaction du président iranien Hassan Rohani qui a dénoncé un discours de haine et offensant. Des responsables européens et l’Union européenne ont eux aussi réagi au discours de Trump et réitéré qu’ils continueraient à adhérer au Plan global d’action conjoint (PGAC, accord sur le nucléaire iranien).