Pyongyang écrit à l’Occident

Dans un geste sans précédent, Pyongyang a adressé une lettre ouverte à quelques pays occidentaux en les appelant à adopter une attitude intelligente face à l’administration Trump.

Selon le journal The Independant, cette lettre a été envoyée de la part du comité des affaires étrangères de la Corée du Nord à un certain nombre de pays occidentaux et la Première ministre australienne Julie Bisphop a été le premier responsable à en faire état.

En effet, la ministre australienne des Affaires étrangères a annoncé jeudi que le Parlement australien avait reçu de Pyongyang une lettre critiquant le discours que Donald Trump a prononcé à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre.

Selon l'agence Sputnik, c’est le 28 septembre que la lettre rédigée par le comité des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire suprême de la Corée du Nord a en fait été transmise à la mission diplomatique d'Australie en Indonésie par l'Ambassade de la Corée du Nord à Jakarta.

Le procédé de transmission de ce message par Pyongyang est inhabituel. En effet, les messages officiels à l’adresse de l’Occident sont en principe diffusés sur la chaîne publique KCNA.

Il est écrit dans cette lettre envoyée aussi à des Parlements d'autres pays, que « si Trump pense qu'il peut mettre à genoux la Corée du Nord qui est une puissance nucléaire, il commet une grosse erreur et ces déclarations viennent de sa bêtise et de son ignorance ».

« La Corée du Nord est une puissance entièrement nucléaire; elle dispose d’une centrale nucléaire superpuissante et du savoir-faire adéquat et ceci de manière tout à fait autonome. Le véritable ennemi d’une puissance nucléaire ne peut être qu’une guerre nucléaire », indique la lettre.

Selon l’agence ISNA, le texte appelle enfin les Parlements des autres pays du monde « qui sont partisans de la paix et de la justice, à changer leur position et de comprendre que la population mondiale désire la paix et l’équité au niveau international et à adopter une attitude intelligente face aux agissements irréfléchis et malsains de l’administration Trump qui cherche à précipiter le monde vers une catastrophe nucléaire ».