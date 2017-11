USA: Ivanka et Jared quittent Washington ?

Le président américain Donald Trump aurait demandé à sa fille aînée Ivanka, ainsi qu'à son mari Jared Kushner, tous les deux assumant le poste du conseiller à la Maison Blanche, de quitter Washington et de retourner vivre à New York, selon un rapport.

« Il ne cesse de les pousser à partir », a-t-on appris d’une source proche de Jared Kushner qui s'est confié au magazine américain Vanity Fair, le 21 novembre.

Selon l’hebdomadaire américain Newsweek, cette décision de Donald Trump est liée aux relations tendues qu’entretiennent Jared Kushner et John F. Kelly, chef de cabinet de la Maison Blanche.

« Kelly lui a coupé les ailes », a confié à Vanity Fair un républicain en contact avec la Maison Blanche.

Kushner, autrefois chargé d'améliorer l'efficacité du gouvernement, d'élargir les relations avec la Chine et de résoudre la crise au Moyen-Orient, a désormais moins de responsabilités et moins d'autonomie dans l'aile Ouest, sous la direction de John Kelly.

Selon des sources sures, les relations entre Kushner et Kelly restent tendues: leur litige porterait sur des dossiers très délicats et Kelly essaie de gérer les affaires de manière rigoureuse et avec une discipline qui lui est propre. Ce dernier a mis sur pied un nouveau système qui contraint tous les conseillers à lui remettre leurs rapports avant de les présenter au président Trump. Ce système ne permet donc pas un contact direct avec Donald Trump.

Personne ne sait encore si le couple Ivanka-Jared retournera vivre à New York ou déménagera dans un appartement de Washington récemment acheté pour 5,5 millions de dollars.