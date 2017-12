France: les juifs contre le Crif/Israël

Ce n’est pas seulement en Israël que les juifs antisionistes se manifestent au prix quelquefois de se mettre en danger de mort. Le soutien apporté par le Crif, puissant lobby pro-Tel-Aviv en France, à la décision de Trump a suscité l’indignation des juifs en France. Le Crif a-t-il le droit de se poser en porte-parole de tous les juifs français même ceux qui sont antisionistes ?

Après la décision prise par Donald Trump de reconnaître officiellement Qods comme capitale d’Israël, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et le Consistoire ont appelé le président Macron à faire de même comme si c’était au Crif de décider des grandes lignes de la diplomatie française. Or cette exigence illégale à la plus haute autorité de l’État français ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté juive, bien que le président du Crif veuille faire croire le contraire. Après le communiqué du Crif demandant à Emmanuel Macron de suivre la même démarche que Donald Trump, les appels se sont multipliés du côté de la communauté, affirme Europe 1 dans un reportage. Des associations juives de France regrettent de ne pas avoir été consultées. La déclaration est jugée comme « précipitée ». « On ne se sent pas en ligne », ajoute un rabbin, interrogé par Europe 1.

« Tous les juifs français ne se sentent pas représentés par le Crif. C’est inutile et dangereux. La bonne position que devraient avoir les meilleurs amis d’Israël, comme la France, c’est de pousser pour qu’il y ait une solution. Et dans le cadre de cette solution, reconnaître Qods comme capitale des deux États, le jour où il y aura deux États », poursuit le rabbin.

Reste à savoir jusqu’à quand le Crif compte prétendre être le porte-parole des juifs de France et de même se placer au-dessus du président français.