Afghanistan :Pékin contourne les USA

L’armée chinoise se dit prête à amplifier ses relations avec l’armée afghane dans le domaine militaire, de la lutte anti-terroriste et celui du processus de paix en présence des Talibans.

À peine un an après les premiers efforts de Pékin pour relancer le processus de paix, mais sans la présence des Talibans, il se met une fois de plus à l’épreuve. La Chine a récemment exprimé sa disposition à renforcer ses relations militaires avec l’Afghanistan et à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine militaire et la lutte contre le terrorisme, a déclaré mercredi le vice-président de la Commission militaire centrale chinoise, Xu Qiliang.

« Les forces armées chinoises sont prêtes à coopérer avec l’armée afghane dans les échanges militaires et la lutte anti-terroriste », a déclaré le responsable militaire chinois, lors d’une rencontre avec le ministre afghan de la Défense par intérim, Tariq Shah Bahrami.

Il a ajouté que le maintien conjoint de la paix et de la stabilité en Afghanistan et en Chine, ainsi que dans toute la région, serait bénéfique pour les citoyens des deux pays et fera progresser le développement du partenariat bilatéral.

Tariq Shah Bahram a de son côté déclaré que l’Afghanistan attachait une grande importance aux relations entre les armées des deux pays et qu’il était disposé à travailler avec la Chine pour renforcer la coopération dans divers domaines, y compris dans la lutte contre le terrorisme.

Au terme de la réunion des deux officiels, le ministère chinois de la Défense a fait part, dans un communiqué, de ses efforts conjoints avec le Pakistan, afin de mettre fin aux conflits qui opposent le gouvernement central afghan aux Talibans, et de son soutien au processus de paix dans ce pays ravagé par la guerre.