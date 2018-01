Afghanistan: bases secrètes US repérées

Les États-Unis transfèrent les chefs de Daech d’Irak et de Syrie au nord de l’Afghanistan. Cela « fait partie de la nouvelle stratégie de la Maison Blanche dans le but de préserver Daech, ce qui serait très dangereux pour l’avenir de la région voire du monde », comme l’a récemment averti le vice-président du Parlement iranien pour les affaires internationales Hossein Amir-Abdollahian.

Selon un récent article diffusé par The Guardian, les États-Unis détiendraient plusieurs bases militaires secrètes en Afghanistan outrepassant ainsi les termes de l’accord sécuritaire signé avec Kaboul.

Comment le journal anglais est-il arrivé à cette conclusion ? The Guardian s’y est référé aux détails publiés par Strava, une entreprise de suivi de la condition physique. Il s’agit, en fait d’une application qui enregistre les informations de l’utilisateur et qui lui permet par la même occasion de les partager avec les autres.

Or, l’application peut être utilisée par tout individu et même les militaires en service. Ce qui permet entre autres d’identifier et de cartographier les bases américaines par les données GPS de Strava, comme l’a averti un analyste militaire.

Et comme l’indique The Guardian, en Afghanistan, parmi d’autres, les utilisateurs de Strava semblent être exclusivement des militaires étrangers, ce qui signifie que les bases se démarquent brillamment. Dans la province de Helmand, en Afghanistan, par exemple, on peut voir clairement les emplacements des bases d’opérations avancées, en blanc sur un fond noir, indique le quotidien anglais.

Or, les données GPS sont clairement identifiables par chaque utilisateur de l’application Strava qui peut compter parmi eux des éléments de Daech.