BDS nominé pour le Prix Nobel de la paix

Bjornar Moxnes, membre du Parlement norvégien, a annoncé la nomination du mouvement international Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) pour le Prix Nobel de la Paix, rapporte la chaîne teleSUR.

« Inspiré par le mouvement anti-apartheid sud-africain et par le mouvement pour les droits civiques américains, ce mouvement pacifique et mondial, dirigé par des Palestiniens, est un mouvement de défense des droits humains qui appelle au recours au boycott économique et culturel pour mettre fin à la violation par Israël des droits humains des Palestiniens et du droit international », a écrit M. Moxnes dans un courrier officiel.

« Les buts et aspirations du mouvement BDS pour les droits humains fondamentaux sont irréprochables. Ils devraient être soutenus sans réserve par tous les individus et États défendant la démocratie.

Décerner le Prix Nobel de la paix au mouvement BDS serait un signe fort montrant que la communauté internationale est engagée en faveur d’une paix juste au Moyen-Orient et encline à utiliser des moyens pacifiques pour mettre fin à l’occupation, à l’apartheid et aux violations du droit international », a-t-il ajouté.

Dans un tweet, Jewish Voice for Peace (la Voix juive pour la Paix) a favorablement accueilli la nomination de BDS pour le Prix Nobel.

Début janvier, le régime de Tel-Aviv a établi une liste noire comprenant environ 20 groupes qui, selon le ministère, appartiennent au mouvement et qui travaillent en permanence et ouvertement à délégitimer Israël.