Les Allemands réclament la fin de la présence US

Selon un sondage réalisé par l'Agence de presse allemande DPA, 42 % des Allemands réclament le retrait des troupes américaines stationnées en Allemagne. Quelque 37 % des sondés souhaitaient le maintien de la présence des troupes US, alors que 21 % se sont abstenus de participer au sondage.

Trump a plusieurs fois critiqué le gouvernement de la chancelière allemande Angela Merkel au sujet de ses dépenses militaires. Il a averti que son pays pourrait cesser de contribuer à la sécurité de l'Allemagne.

Au premier jour du sommet de l'OTAN, le président américain a qualifié l'Allemagne de « prisonnière » de la Russie, en raison de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe ainsi que le projet de construction du gazoduc Nord Stream 2 signé entre les deux pays.

« Il est vraiment déplorable que l’Allemagne signe un méga-contrat gazier et pétrolier avec la Russie face à laquelle l’OTAN devrait se défendre. Les Allemands paient des milliards de dollars à la Russie. Nous protégeons l’Allemagne, la France et tous ces pays alors que la plupart d’entre eux concluent des contrats d’achat d’énergie avec la Russie et lui paient des milliards de dollars. Ce n’est pas normal. L’ancien chancelier allemand dirige la compagnie qui assure le transfert du gaz russe à l’Allemagne. L’Allemagne est complètement contrôlée par la Russie parce que 60 à 70 % de son énergie vient de ce pays. Dites-moi si c’est approprié ! Je dénonce ce fait depuis mon élection. Ce n’est pas correct et c’est une mauvaise chose pour l’OTAN. Je pense que nous devrions en discuter avec l’Allemagne.

Nous, nous payons 4% de notre énorme PIB pour la Défense. Et l'Allemagne, l'Allemagne qui est le plus grand pays de l'UE, ne paie qu'un pourcent. Ce n’est pas normal. Nous protégeons l’Allemagne, la France et tout le monde et nous dépensons beaucoup pour cela depuis des décennies. Ce problème avait été évoqué à plusieurs reprises par les anciens présidents américains, mais ils n’ont rien fait pour le régler. Mais moi, je vais le régler parce que ce serait injuste pour les contributeurs américains », a-t-il lancé.

Environ 35 000 soldats américains ont été déployés sur le territoire allemand.

La présence de troupes américaines en Allemagne est un legs de la défaite militaire du régime nazi en 1945, après laquelle les alliés se sont partagés le contrôle du pays. Washington a par la suite maintenu ses troupes en Allemagne de l'Ouest pour garantir la sécurité de Bonn pendant la guerre froide.