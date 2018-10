Russie/Inde: le Pentagone révise ses priorités

Les Américains restent médusés face aux progrès militaires et le ballet diplomatique de la Russie. Ils sont aussi bien embarrassés par les sous-marins silencieux que par la vente de S-400 à l’Inde et à la Turquie. Il s’agit, pour les États-Unis, d’une incursion russe dans leur terrain de jeu, rapporte le site web de CNN dans une note parue le 7 octobre.

Alors que la coopération indo-russe prend de l’élan, le Pentagone pense à revoir ses priorités dans le domaine militaire en vue de contrecarrer les avancées des armées de la Russie et de la Chine, des pays qui risquent d’atteindre les performances de l’armée US.

Le contrat, pour la somme de 2 à 2,5 milliards d’euros, d’achat de batteries de S-400 russes trouble les partenaires occidentaux d’Ankara. Le S-400 Triumph (code OTAN: SA-21 Growler), à ce jour unique au monde, est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cible aérienne: avions, drones et missiles de croisière hypersoniques. Il est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles qu'il détecte à une distance de 600 km.

La focalisation du Pentagone sur la Russie et la Chine va de l'avant sur plusieurs fronts. Le ministère américain de la Défense devrait bientôt publier un rapport de stratégie militaire mise à jour qui met davantage l'accent sur le remaniement des forces américaines.

Joseph Dunford, le chef d'état-major interarmes propose de faire passer les troupes et le matériel américains dans le monde entier, dont la lutte est, d'après lui, exclusivement centrée sur le terrorisme au Moyen-Orient, pour qu’il se concentre davantage sur la lutte contre ces deux pays. Les efforts des États-Unis s’orienteraient donc vers une formation plus axée sur un conflit armé potentiel plutôt que sur des opérations de lutte contre le terrorisme à petite échelle.

Et une proposition classifiée visant à accroître la démonstration de force maritime et aérienne dans le monde entier contre la Chine, voire la Russie, est à l’étude. Un responsable américain de la défense a considéré ces efforts comme un moyen de « faire pression » sur les deux pays pour qu'ils comprennent qu'ils seraient toujours obligés de traiter avec l'armée américaine sur une base globale, malgré leurs propres avancées technologiques ou leurs opérations militaires régionales.

Tout cela conduit à des réductions potentielles des forces américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Le chef du commandement central américain a affirmé que ses opérations dans le golfe Persique, en Irak, en Syrie et en Afghanistan n'étaient pas un problème.

« Nous sommes dans une nouvelle ère de concurrence entre grandes puissances et nous planifions en conséquence », a déclaré le général Joseph Votel.

La vente d'armes russes à l'Inde n'est que l'un des efforts déployés par Moscou pour modifier son profil militaire et rendre la lutte des États-Unis encore plus difficile.

On s'inquiète de plus en plus du fait que les améliorations apportées aux sous-marins russes compliqueront la tâche des États-Unis pour détecter les sous-marins opérant en immersion ; ce qui donnera aux Russes une plus grande liberté de mouvement, même au large des côtes américaines.

Les Russes ont également lancé un missile de croisière à partir de sous-marins de la Méditerranée qui « peut toucher n'importe quelle des capitales européennes », selon l'amiral James Foggo, commandant des forces navales américaines en Europe et du Commandement des forces conjointes alliées de l'OTAN à Naples.

Au sujet des avancées navales de la Russie, l’amiral Foggo a déclaré: « Cela me préoccupe, tout comme mes partenaires et amis de l'OTAN. Nous devons donc savoir où elles se trouvent à tout moment. »

Le mois dernier, il a lancé un avertissement concernant la technologie des sous-marins russes.

« Je pense que les sous-marins russes d'aujourd'hui sont peut-être parmi les plus silencieux et les plus meurtriers au monde », a-t-il déclaré.