USA: suspension des vols des F-35

L’armée américaine a suspendu jeudi tous les vols de ses jets F-35 suite au crash d’un F-35B en Caroline du Sud.

Un F-35B, c’est-à-dire la version à décollage court et atterrissage vertical (STOVL) de l’avion développé par Lockheed-Martin, s’est écrasé lors d’un vol d’entraînement, le 28 septembre, à environ 8 km de la base de Beaufort, en Caroline du Sud. Le pilote a pu s’éjecter à temps.

Ce ne sera pas la première fois que l’US Marine Corps retire un F-35B de son inventaire. En juin, discrètement, une telle mesure a été prise après avoir considéré que les réparations à effectuer sur l’un de ces appareils allaient être trop coûteuses pour le remettre en état de vol.

En octobre 2016, un F-35B avait en effet été victime d’un incendie à bord lors d’un vol d’entraînement. Son pilote avait cependant pu rejoindre la base de Beaufort et assuré un atterrissage d’urgence. Un court-circuit au niveau d’un câble électrique avait provoqué une fuite hydraulique et le feu s’était déclaré à bord.

L’annulation de vol concerne plus de 200 avions F-35. Tous leurs tuyaux de carburant seront passés en revue.

La conception et la construction de cet avion ont nécessité des milliards de dollars et il compte parmi les plus chers de l’histoire de l’armée américaine.

Le Lockheed Martin F-35 Lightning II regroupe une famille d’avions multirôles furtifs de cinquième génération. L’avion a été conçu en trois versions : le F-35A, un chasseur polyvalent optimisé pour l’attaque au sol et destiné à l’US Air Force, le F-35B, au décollage court et à l’atterrissage vertical pour le Corps des Marines et la Royal Navy britannique, et le F-35C, destiné au catapultage depuis les porte-avions de l’US Navy.

Le Trésor américain a publié en juin dernier un rapport faisant état de 966 cas de défaillance dans le F-35.