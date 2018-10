Russie: exercices des forces nucléaires avec tirs réels

L'armée russe a testé des éléments de sa dissuasion nucléaire, notamment des missiles nucléaires, des sous-marins à armement nucléaire et des avions stratégiques dotés de bombes nucléaires, destinés à exercer des représailles contre les attaques de l'ennemi potentiel.

Les forces nucléaires stratégiques de la Russie ont organisé d’importants exercices militaires dans les eaux territoriales du pays, pratiquant un large éventail de scénarios d’attaque et de défense nucléaires sur ordre direct du Président Vladimir Poutine.



Les Forces stratégiques russes ont mené jeudi des tirs de missiles dans le nord de la Russie dans le cadre des exercices lancés sur l'ordre du Président Poutine, a annoncé le ministère russe de la Défense, cité par Sputnik.

Ils ont engagé des sous-marins nucléaires des flottes du Nord et du Pacifique, des bombardiers de l'aviation à long rayon d'action et des régiments de missiles, ainsi que des systèmes d'alerte aux missiles.

L'armée russe a ainsi testé son système de commandement et contrôlé la transmission des ordres et des signaux du centre national de commandement aux postes régionaux et unités militaires.

Les missiles balistiques et de croisière à capacité nucléaire ont atteint les cibles prévues à quatre niveaux différents sur plusieurs régions de la Russie et du Kazakhstan.

Le ministère a diffusé des images de cet exercice, qui montre les lancements de missiles navals et le déploiement des bombardiers Tu-95MS, Tu-22M3 et Tu-160 portant des missiles.des forces nucléaires stratégiques de la Russie.