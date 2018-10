Balkans: la nouvelle Syrie de l’OTAN?

La revue russe Nezavissmaïa Gazeta est revenue sur la récente décision de l’Otan d’élargir sa présence dans les Balkans, en établissant un parallèle entre les guerres au Moyen-Orient surtout en Syrie et la situation actuelle aux Balkans.

La revue russe Nezavissmaïa Gazeta est revenue sur la récente décision de l’Otan d’élargir sa présence dans les Balkans, en établissant un parallèle entre les guerres au Moyen-Orient surtout en Syrie et la situation actuelle aux Balkans. L’Alliance atlantique prévoit, en fait, de réactiver des cellules spécialisées dans la guerre asymétrique et plonger ainsi la région des Balkans dans d’interminables guerres, à l’exemple de ce qui se passe en Irak et en Syrie. Il semble que l'Otan veuille jeter son dévolu sur le Kosovo et la Serbie, tous deux ne s’étant pas encore remis de la guerre fratricide des années 90.

Le comité militaire de l’Alliance atlantique s’est déroulé le week-end dernier. Il a réuni les ministres des Affaires étrangères et les chefs d'état-major des pays membres de l'Alliance atlantique à Varsovie.

Ils ont examiné la « préparation, la réactivité, la modernisation et les recommandations concernant les futurs opérations, exercices et événements de l'Alliance, incluant une coopération plus étroite avec les organisations internationales ».

En fait, l’Otan a décidé d’opter pour de nouvelles approches, abandonnant des tactiques classiques de guerre. Les think tanks financés par l’Alliance ont mis en avant l’utilisation de drones et de missiles à courte et très courte portée, et à bas prix.

Dans le cadre de ses nouvelles orientations de développement, qui ont été présentées, le 28 septembre, lors d’une conférence consacrée à la sécurité européenne, l’Otan a demandé à la police aérienne balte d’avoir des fonctions antiaériennes, ce qui avait été proposé par le général Ben Hodges, ancien commandant des troupes américaines en Europe.

Pour rappel, l’Alliance entend déployer d’ici 2020 en Allemagne une brigade antiaérienne et d’artillerie. Cette brigade doit inclure « une division antiaérienne et plusieurs unités de lance-roquettes multiples (environs 56 engins au total) qui seront transmis par rotation aux groupes tactiques déjà existants dans les pays baltes et en Pologne ».

« Les actions de ces groupes, ainsi que d'autres unités de l'Otan déployées dans la région baltique, seront bientôt répétées lors des exercices Trident Jucture et Anakonda qui débuteront le 25 octobre et dureront près d'un mois », a précisé Sputnik.

Les manœuvres Trident Jucture et Anakonda débuteront le 25 octobre et dureront près d’un mois avec la participation de près de 70 000 militaires (plus de 100 000, d'après les experts), 280 aéronefs et plus de 100 navires.