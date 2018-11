Trump se comporte comme en pays conquis

Le président français Emmanuel Macron a accueilli son homologue américain Donald Trump vers 11 heures sur le perron de l’Élysée ce samedi 10 novembre.

Il n’y a pas eu de poignée de main entre les deux hommes, Emmanuel Macron cherchant à toucher un Donald Trump toujours fuyant. Devant la presse et avant un entretien privé à l’Élysée, Emmanuel Macron a immédiatement évoqué son projet de création d’une armée européenne, idée qui a fâché Donald Trump alors qu’il atterrissait à Paris pour les commémorations du 11-Novembre vendredi.

« Je partage l’avis du président Trump, nous avons besoin de partager le financement de la défense, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de proposer que l’Europe construise sa propre armée. En effet, cela signifie que l’Europe va avoir plus de capacités de défense et va contribuer davantage au financement de l’OTAN. Je pense que c’est quelque chose de très équitable et de très important », a déclaré le chef de l’État français, cité par l’AFP.

Donald Trump fait référence aux déclarations d’Emmanuel Macron le lundi 5 novembre concernant la création d’une « véritable armée européenne » pour mieux protéger le continent, une idée que le président français défend depuis le début de son mandat alors que l’Europe profite depuis l’après-guerre du bouclier américain, sans payer un prix satisfaisant selon Donald Trump.

Il faut « nous protéger à l’égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis », a plaidé le président français, en évoquant la décision américaine de se retirer d’un traité de désarmement nucléaire datant des années 80.

Samedi matin avant l’entrevue, l’Élysée avait tenté de déminer le terrain. « L’armée européenne » prônée par Emmanuel Macron ne vise pas les États-Unis, a déclaré la présidence française, évoquant une « confusion » dans l’interprétation des propos du président français qui ont déclenché la fureur de Donald Trump. Emmanuel Macron « n’a jamais dit qu’il fallait créer une armée européenne contre les États-Unis », a-t-on ajouté.

Après toutes ces péripéties, les deux hommes ont tenté de désamorcer la polémique entre eux. « Nous célébrons ici l’amitié entre nos peuples, nos armées, et la formidable solidarité qu’il y a eu entre nous qui sommes parmi les plus vieux alliés », a dit le président français à la veille de la cérémonie de commémoration du centenaire de l’armistice entre la France et l’Allemagne. À ses côtés, le président américain a salué la relation « amicale » entretenue avec son homologue français. « Nous avons beaucoup de choses en commun à de nombreux égards, peut-être que certaines personnes pensent le contraire mais non, nous partageons beaucoup de choses », a-t-il souligné. Visiblement soucieux de désamorcer la polémique, les deux hommes ont insisté sur leurs liens étroits : « Nous sommes devenus de très bons amis au fil des ans », a assuré Donald Trump.

Les présidents français et américain ont également discuté de l’affaire Khashoggi, insistant sur l’impératif d’avoir accès aux détails du dossier et de réaliser des enquêtes supplémentaires sur l’assassinat du journaliste saoudien.