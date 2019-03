Acte 18: vers un État martial

Ce samedi, l’acte 18 du mouvement des Gilets jaunes marque une nouvelle étape de la mobilisation. Des figures du mouvement ont fait des appels plus déterminés que jamais pour un acte 18 intitulé « l’ultimatum » contre le gouvernement du président Emmanuel Macron.

La répression policière est particulièrement violente : 109 interpellations, selon un dernier bilan.

Les porte-paroles du mouvement annoncent que l'acte 18 des Gilets jaunes est "une réponse à l'initiative stérile du Grand débat national du président Emmanuel Macron.

Quatre mois après le début du mouvement des Gilets jeunes, alors que le grand débat national proposé par le président Macron a pris fin, les Gilets jaunes organisent ce samedi un « regain de mobilisation » dont l’épicentre est Paris, la capitale.

Un déchaînement de violence a éclaté entre les forces de l’ordre et les manifestants au pied de l’Arc de Triomphe à Paris. En réaction à l’usage de gaz lacrymogène et de canons à eau, les manifestants ont dressé des barricades et ont jeté des pavés en direction des forces de l’ordre.

La police a déployé des renforts place Charles-de-Gaulle, mais des incidents se poursuivent de façon violente. Un peu plus loin, sur les Champs-Élysées, des casseurs ont profité du chaos pour piller des boutiques de luxe et ont vandalisé plusieurs commerces, a rapporté l’AFP.

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé ce samedi que la réaction des forces de l’ordre aux manifestants de l’acte 18 des Gilets jaunes serait plus violente. Il a tweeté : « Ma consigne à la préfecture de police : répondre avec la plus grande fermeté à ces attaques inadmissibles […]. Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris. »

La préfecture de police de Paris rapporte dans un nouveau bilan que 109 personnes ont été interpellées en début d'après-midi.

À Paris, l’acte 18 des Gilets jaunes coïncide avec la « Marche du siècle » pour le climat, la « Marche des solidarités » contre les violences policières et le « racisme d’État ».

Les « Gilets jaunes » d’Île-de-France appellent notamment à rejoindre la marche des solidarités qui s’élancera de la place ma Madeleine pour rejoindre Stalingrad.

La marche du siècle, organisée par le collectif Citoyens pour le climat, partira d’Opéra direction la place de la République.

Marche des solidarités, Gilets jaunes et Marche du siècle se retrouveront sur une partie de leurs parcours respectifs, entre Opéra et République.

Entre 36.000, selon la préfecture de police, et 107.000 personnes selon les organisateurs ont participé samedi à Paris à la Marche du siècle.

Selon un communiqué des organisateurs, plus de 350.000 personnes se sont rassemblées dans 220 villes de France pour dénoncer « l'inaction du gouvernement français face à la crise climatique et son cynisme vis-à-vis de la crise sociale »