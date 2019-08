Une base militaire US contre le Venezuela?

Les États-Unis sont en train de construire une base militaire à la frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay, a-t-on appris de l’agence de presse russe Sputnik.

Les États-Unis ont renforcé leurs activités militaires en Amérique latine, de sorte qu’ils sont en train de construire une base militaire à la frontière entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Les États-Unis sont militairement de plus en plus présents en Amérique latine. Ils ont notamment attribué au Brésil un statut d’allié privilégié en dehors de l’OTAN et déploient leur base militaire dans une zone frontalière avec l’Argentine, le Brésil et le Paraguay.

« Les militaires américains y sont déjà. Leur base est en pleine construction », a déclaré à Sputnik l’homme politique uruguayen Wilson Ferreira Aldunate.

Selon Ernesto Lopez, directeur de l’Institut argentin des problèmes nationaux près de l’Université nationale de Lanus, l’objectif déclaré par Washington, notamment la lutte contre le narcotrafic et autres crimes très courants dans cette zone, n’a rien à voir avec la réalité.

Il a déclaré que la présence de Washington dans tel ou tel pays n’a jamais eu d’impact positif sur la réduction du taux de criminalité, mais a plutôt eu des répercussions négatives. Il a dit en avoir eu des preuves concrètes quand il était en poste en tant qu’ambassadeur au Guatemala. À l’époque, il a pu constater l’impunité absolue des criminels engagés dans le trafic de drogue et d’armes, ainsi que dans le blanchiment d’argent, et ce, malgré la « lutte » de Washington contre ces crimes. Il est évident, relève l’expert, que l’élargissement de la présence militaire américaine en Amérique latine a d’autres objectifs, dont le principal est de s’emparer des ressources naturelles dont regorge cette région.

« Il s’agit, entre autres, du lithium », souligne l’Argentin. Et d’ajouter que l’intérêt manifesté par les États-Unis à la « triple frontière » qui sépare le Brésil, l’Argentine et le Paraguay n’était sans doute pas dû au hasard.

« Des recherches y ont révélé un gigantesque gisement d’eau potable, sans doute la réserve la plus importante du monde », précise Ernesto Lopez, cité par Sputnik.

L’aquifère Guarani est une nappe d’eau faisant partie des plus grandes réserves du monde. Cette gigantesque réserve d’eau douce s’étend sur quatre pays. L’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay se partagent l’aquifère Guarani, le troisième réservoir d’eau douce de la planète en termes de volume, évalué aujourd’hui à 55 000 kilomètres cubes et recouvrant une surface de près de 1,2 million de kilomètres carrés.

L’eau constitue une ressource déjà rare aux États-Unis, de même qu’en Europe, en raison de la sécheresse qui y sévit périodiquement. Dans un tel contexte, l’aquifère Guarani suscite de nombreuses convoitises.