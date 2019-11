Pacte de non-agression: le 1er «oui»?

Le Koweït est prêt à coopérer avec l’Iran dans le sens des intérêts du Moyen-Orient.

En visite au Koweït, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a rencontré, ce dimanche 18 août, le prince héritier koweïtien, le cheikh Nawaf al-Jaber al-Sabah.

Lors de cette rencontre, le prince héritier du Koweït a déclaré que l’émir du pays voulait bien recevoir M. Zarif, mais que sa maladie l’empêchait.

« Nous sommes toujours prêts à coopérer avec vous, car cela garantit les intérêts ainsi que la paix et la sécurité du Moyen-Orient », a déclaré le cheikh Nawaf al-Jaber al-Sabah.

De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a souhaité le prompt rétablissement pour l’émir du Koweït qu’il a jugé « l’un des dirigeants les plus sages » des pays de la région.

M. Zarif a qualifié d’« amicales » et de « fraternelles » les relations entre l’Iran et le Koweït et a prôné le développement et l’approfondissement des liens entre les deux pays.

« C’est vous et nous qui resterons à jamais dans la région. Les étrangers partiront un jour », a indiqué Mohammad Javad Zarif.

À l’issue de sa rencontre avec les responsables koweïtiens, le ministre iranien a écrit dans un tweet : « Nous avons eu de bonnes discussions avec le prince héritier du Koweït. Je souhaite le prompt rétablissement pour l’émir. J’ai souligné que la proposition de l’Iran de créer un forum de dialogue régional et un pacte de non-agression diminuerait la dépendance d’acteurs étrangers. Après une brève escale à Téhéran pour informer le président, je commencerai une tournée scandinave. »

Le dimanche 11 août, le ministre iranien des Affaires étrangères s’est rendu à Doha où il a rencontré l’émir et son homologue qatari.

Le 26 mai, le chef de la diplomatie iranienne a appelé les pays de la région à signer un pacte conjoint de non-agression.

« L’Iran souhaite avoir de meilleures relations avec les pays de la région du golfe Persique et accueille, favorablement, toutes les propositions visant à dissiper les tensions actuelles », avait déclaré M. Zarif le même jour.