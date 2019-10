Mer Rouge: 1er face-à-face Israël/Iran?

La première réaction de Riyad au double tir de missile visant le vendredi 11 octobre le pétrolier iranien SABITI à 65 miles du port de Djeddah est tombé samedi par la voie du porte-parole de la garde-côtière saoudienne; l'intéressé a affirmé que Riyad avait amplement l'intention d'aider le pétrolier, mais que ce dernier n'a pas répondu à son offre d'assistance.

Alors que le PM pakistanais vient d'arriver ce dimanche à Téhéran pour tenter une médiation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ces propos pourraient s'interpréter comme un refus saoudien d'aller dans le sens d'une escalade. Après tout, la simultanéité l’attaque terroriste contre le pétrolier SABITI et l’annonce par le département américain à la Défense du déploiement de 3 000 soldats américains ainsi que de deux batteries de missiles Patriot et THAAD en Arabie saoudite sont loin d'être un effet de hasard. Une question se pose : à qui profite le crime? Raï al-Youm a son idée.

Les frappes sur le pétrolier iranien SABITI à une centaine de kilomètres du port saoudien de Djeddah en mer Rouge étaient une première du genre. Puisqu'aucun pétrolier iranien n’avait été auparavant pris pour cible de missiles, ni dans le golfe Persique ni en mer Rouge. D'ailleurs certaines presses en ont fait leur choux gras accusant sans preuve l'Iran d'être derrière les explosions du 13 juin dernier contre les pétroliers au large de Fujaïrah aux Émirats arabes unis ou encore celles en mer d'Oman. Samedi, le secrétaire du conseil suprême de la sécurité nationale iranien a affirmé que l'enquête ouverte à ce sujet a débouché sur des indices, mais que l'Iran attendait ses résultats définitifs avant de prendre des mesures qui s'imposent.

Images: le pétrolier SABITI pris pour cible de deux missiles qui ont visé sa coque

Vendredi alors que les premières informations faisaient état du tir de deux missiles depuis le territoire saoudien contre le pétrolier iranien, la Compagnie pétrolière nationale iranienne (NITC) est intervenue pour démentir l'information. Il semblerait que l'enquête iranienne ne pointe pas l'Arabie des Salmane. Les missiles pourraient-ils avoir été tirés depuis les sous-marins israéliens qui opèrent en mer Rouge, et ce, sur fond d’une menace évidente qui a conduit le pétrolier iranien à faire demi-tour vers le golfe Persique? Israël se cache depuis plusieurs années derrière des centaines d’attaques de missiles et de frappes aériennes qu'il refuse de revendiquer, mais qui sont commises dans le strict sens de tendre la situation. On peut donc s’attendre à juste titre, à ce qu’Israël ait étendu le champ de ses attaques jusqu’au golfe Persique et la mer Rouge, affirme le journal.

Et si Israël est derrière cette attaque, quelle serait alors la suite des évolutions? Et bien, compte tenus des événements qui se sont succédés au cours des derniers mois, une riposte iranienne à l’attaque est plus que probable. On se rappelle la destruction du drone américain dans le ciel de l'Iran en juin dernier ou encore l'interception du pétrolier britannique Steno Impero dans le golfe Persique par un commando du CGRI, l'Iran ne tolérant dans l'un et l'autre cas, d'être pris pour cible des coups sans rendre la pièce de la monnaie américaine et britannique.

Israël a-t-il commis une erreur? Si il est derrière l'attaque, la réponse est affirmative. Depuis la frappe au drone d'Ansarallah contre Aramco, l'axe de la Résistance a prouvé qu'il contrôle les deux principales voies maritimes de la région à savoir le détroit d'Hormuz et Bab al-Mandeb. Au fait dans le golfe Persique comme dans la mer Rouge, aucune partie ne peut plus ne compter avec. Ceci marque une nette évolution puisqu'il s'agit de deux artères vitales dans le réseau très vaste que constitue la navigation internationale. Ansarallah, et l'armée yéménite sont parfaitement capables de décider à ce que le trafic maritime d'Israël soit suspendu dans cette zone.

Un bon tiers des échanges commerciaux d’Israël se fait avec l’Extrême-Orient, des milliards de dollars d’importations et d’exportations israéliennes passent par Bab-el-Mandeb. C’est pourquoi le régime de Tel-Aviv « doit s’inquiéter » si l'enquête iranienne prouvait sa culpabilité dans l'attaque terroriste dont a fait l'objet le pétrolier SABITI. Dans un récent compte-rendu stratégique établi par son centre de recherches,l'expert israélien Shaul Chorev a exhorté Israël à formuler une stratégie globale pour faire face à la menace « via une coalition navale avec les forces occidentales opérant dans la région, ou de façon indépendante ». Et bien c'était sans compter avec le retrait américain de la scène. Pire, l'émergence d'un facteur "Résistance" en mer Rouge, est une aubaine pour les grandes puissances rivales des USA à savoir la Chine et la Russie et en cas de guerre, aucune de ces deux parties n'iraient prendre parti pour Israël. Pour la Chine par exemple il est nettement mieux qu'Israël, allié US soit éliminé de la zone puisque sa nouvelle route de la soie ne peut se réaliser sans les interférences US et alliés.

Au fait le transit via le détroit de Bab al-Mandeb revêt autant d'importance pour la Chine et la Russie que la réouverture du point de passage Qaëm-Abou Kamal début septembre malgré les frappes américano-israéliennes. Ce passage relie l'Irak à la Syrie et ces deux pays à l'Iran. Mais il relie aussi la Russie et la Chine à l'Est et on sait que la Palestine occupée constitue un maillon essentiel qui unit l'Est et l'Ouest du monde arabe. Qu'en Palestine soient fortes les parties pro-Chine et pro-Russie cela ne fait qu'arranger mieux Pékin et Moscou. Ainsi une guerre en mer Rouge contre l'Iran, Israël devra le faire seul, surtout que les États-Unis de Trump ne sont plus partants pour de nouvelles guerres.