Hormuz: un

En créant sa coalition navale anti-Iran, la France a-t-elle bien réfléchi aux risques auxquels expose ses troupes?

Une simple étincelle pourrait déboucher sur un conflit ouvert l'Iran ayant affirmé à mainte reprises que les pays de la régions sont majeurs et vaccinés et qu'ils n'ont nullement besoin de ce que l’Amérique ou la France viennent s'y fourrer le nez semant désordre et tension...Cette semaine, le Danemark a annoncé vouloir rejoindre la France et les Pays-Bas pour « assurer la sécurité de cette stratégique voie maritime »...Le commandant Tangsuri vient de lancer une mise en garde.

En vertu de « la loi sur le contrôle de l’entrée des détroits », l'Iran surveille de près l’entrée de tous les navires étrangers dans les eaux du golfe Persique », a affirmé le commandant de la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

« La marine du CGRI observe les navires étrangers qui entrent dans le golfe Persique en leur demandant leur nationalité, le type de leur navire et leur destination », a précisé le contre-amiral Ali-Reza Tangsiri, commandant de la marine du CGRI. « Tous les navires même les navires américains ont répondu à nos questions », a-t-il ajouté.

« L’observation de navires étrangers dans le golfe Persique revient de droit à la RII. Le golfe Persique appartient aussi bien à l’Iran qu’aux autres pays riverains. Étant donné que l'entrée du détroit d'Hormuz est située dans les eaux territoriales de l'Iran, nous avons le droit d'interroger les navires », a indiqué le contre-amiral Ali-Reza Tangsiri.

« L’Iran applique cette loi depuis des années avec la coopération des pays de la région et des pays extra-régionaux », a-t-il poursuivi.

« La présence de nos navires dans les eaux du golfe Persique et même dans les eaux hors de cette région est porteur d’un message de paix et d’amitié. Nous sommes musulmans et nous ne regardons pas nos voisin avec un œil de convoitise », a assuré le contre-amiral Tangsiri.

« La présence des pays extra-régionaux dans la région alimente le danger. Notre message est que l’instauration de la paix et l’amitié dans la région n’est possible que par les pays riverains, ce que nous avons à maintes reprises déclaré lors de nos manœuvres et nos rencontres », a-t-il indiqué.

« L’ennemi ne cherche qu’à vendre ses armes aux pays de la région. Il tente de présenter l’Iran comme un ennemi alors que durant ces 40 dernières années qui se sont écoulées depuis le début de la victoire de la Révolution islamique, l'Iran n’a agressé aucun pays ni regardé ces derniers avec convoitise », a fait remarquer le commandant de la marine du CGRI.