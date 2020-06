Venezuela-Iran: le troc du siècle!

Le site d’analyse arabophone Rai al-Youm, basé à Londres, vient d’évoquer la poursuite de l’expédition régulière de pétroliers iraniens vers le Venezuela chaque mois créant un nouveau défi pour l’administration Trump qui a imposé des sanctions unilatérales et illégales aux secteurs d’énergie respectifs de l’Iran et du Venezuela.

Rai al-Youm a écrit : « Désormais trois pétroliers iraniens seront expédiés vers le Venezuela chaque mois, tandis qu’un autre pétrolier iranien a pris le large pour la Syrie. Les navires de guerre américains les intercepteront-ils ou M. Trump avalera-t-il l’insulte pour la deuxième fois ? »

L’analyste du journal estime que dans un nouveau défi lancé au président américain Donald Trump et à son administration, la République islamique d’Iran a décidé d'envoyer trois pétroliers au Venezuela par mois, après le succès de cinq pétroliers transportant 1,5 million de barils de carburant aux ports vénézuéliens, il y a quelques semaines.

Le texte rappelle que l'Iran, autrefois importateur de produits pétroliers, dispose désormais d’un surplus d’essence de l'ordre de 172 000 barils par jour après l'inauguration de la troisième phase de ses raffineries géantes (Persian Gulf Star) d'une capacité de 350 000 barils par jour.

L’analyste de Rai al-Youm voit deux aspects importants dans cette politique iranienne de renforcement de la coopération avec le Venezuela en matière d’énergie.

En premier lieu, il s’agit d’une action destinée à briser les sanctions imposées injustement et de manière illégale tant à l’Iran qu’au Venezuela. Ainsi, l’Iran prouve l’incapacité des États-Unis d’intercepter les pétroliers iraniens contrairement à ce qu’ils avaient promis de faire.

En second lieu, c’est une réussite économique pour l’Iran, car le pays recevra neuf tonnes d’or pour un montant de 500 millions de dollars comme prix de ces expéditions. En outre, d’autres contrats commerciaux seront signés lors de la visite du président vénézuélien Nicolas Maduro à Téhéran dans les prochains jours.

Un porte-parole du département d’État américain a menacé que son gouvernement ne tolérerait pas que l’Iran brise l’embargo imposé par Washington au Venezuela, et imposerait des sanctions aux compagnies de navigation iraniennes et à tous ceux qui coopèrent avec eux, mais ces menaces peuvent être aussi inefficaces que les précédentes. En fin de compte, ces menaces répétitives de la Maison-Blanche pourraient être dans l’intérêt de l'Iran, le rendant économiquement autosuffisant et capable d’établir une dissuasion militaire efficace.

Rai al-Youm ajoute : « Les produits pétroliers iraniens affluent vers les ports vénézuéliens et syriens, ce qui constitue un nouvel ennui pour le président Trump et son administration, et portent un autre coup sévère au dollar américain en adoptant le système de change dans les transactions commerciales. En un mot, on peut dire que les sanctions économiques américaines perdent rapidement leur effet ; elles sont ridiculisées ainsi que les menaces creuses de Washington. »