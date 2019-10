Syrie : Moscou avertit Israël...

Depuis la crise de l'Il-20, jamais la Russie n'avait réagi de cette manière à une frappe israélienne contre la Syrie.

Pour Moscou, que l'attaque israélienne du 1er juillet intervienne cinq jours après la visite du conseiller pour la sécurité du président Poutine à Qods, cela ne peut signifier qu'un défi qu'Israël vient de lancer à Moscou. En ce sens, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a réagi aux récentes frappes d’Israël contre la Syrie avertissant que de telles attaques "menacent la sécurité de la région".

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova a affirmé que les attaques du lundi 1er juillet contre la Syrie représentaient une menace pour la sécurité de la région.

« Les récentes attaques aux missiles israéliennes contre Damas mettent en péril la sécurité et la stabilité de la région », a-t-elle réitéré.

Les avions de chasse israéliens ont frappé lundi à l’aube Homs et Damas tuant au moins cinq civils syriens, dont deux enfants. La DCA syrienne est parvenue à intercepter plusieurs missiles via la DCA syrienne et ses S-200. La frappe israélienne a eu lieu quelques heures après des images diffusées par les sources israéliennes mettant en scène le déploiement de quatre batteries de missiles S-300 à Masyaf à Homs. Les observateurs estiment que les frappes israéliennes visaient surtout à prouver l'inefficacité des batteries de missiles antimissiles S-300, une provocation qui n'est pas restée sans réponse de la part de Moscou.

Mardi 2 juillet, une source militaire syrienne de haut rang a affirmé que le système de défense aérienne syrienne S-300 est pleinement opérationnel et que Damas est prêt à s'en servir pour faire face à toute agression du régime israélien.

« La DCA syrienne a activé les systèmes de défense aérienne S-300 pour contrecarrer des cibles ennemies, mais l’ancien système de missile sol-air S-200 avait intercepté les missiles israéliens sans avoir besoin de recourir à l’usage des systèmes S-300 », a déclaré cette source militaire citée par Sputnik. Plus tard dans la journée, le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Meqdad, a mis en garde le régime israélien contre la poursuite de ses attaques contre la Syrie. Il a affirmé que Damas pourrait changer de stratégie et riposter aux agressions israéliennes : « Israël ne doit pas être trop sûr de lui, car Damas pourrait chambouler sa méthode de riposte. Et la Syrie remportera en fin de compte la bataille contre Israël. »