Syrie: que préparent les USA pour l’armée française?

Ce que l’Allemagne a décliné la France et la Grande-Bretagne ont accepté : s’embourber en Syrie, car qui croirait que Damas et ses alliés permettront à l’OTAN de créer une zone tampon dans le Nord syrien, soit une région où implanter définitivement une présence militaire hostile.

L’édition numérique du magazine Foreign Policy a récemment publié un rapport selon lequel les gouvernements français et britannique avaient décidé d’envoyer des troupes militaires en Syrie à l’instigation des Américains. Foreign Policy écrit que les deux alliés traditionnels de Washington, Londres et Paris, ont ainsi convenu d’un déploiement de troupes pour ce qu’ils ont nommé un coup de pouce au retrait américain de Syrie. Citant des sources américaines, le magazine affirme aussi que cette décision est une victoire majeure de l’équipe de sécurité nationale du président américain Trump, qui serait parvenue à persuader le Royaume-Uni et la France d’envoyer des forces supplémentaires en Syrie, sous le prétexte de prendre le relais des Américains tandis que la vérité serait, elle, tout autre : la défaite américaine en Syrie ne pourrait être vécu seul, Washington ayant besoin d’en partager le fardeau avec les parties qui l’ont soutenu dans son aventure syrienne. Ainsi la Grande-Bretagne et la France, les seuls partenaires américains ayant des forces en Syrie, vont-elles s’engager à augmenter leurs effectifs de 10 à 15 %. Selon FP, les États-Unis comptent aussi sur d’autres pays qui pourraient suivre l’exemple franco-britannique en déployant chacun un petit nombre de soldats, en échange d’un intéressant dédommagement par Washington. Ainsi la France confirme sa totale adhésion au camp anglo-saxon, s’éloignant un peu plus de l’Europe et de l’Allemagne.

En janvier dernier, le président américain avait demandé aux membres de l’OTAN de payer leur part des frais militaires dans les contrées lointaines. Et s’il n’a pour le moment pas obtenu plus d’argent de la part de ses alliés européens pour compenser ses dépenses militaires en Syrie, il semble bien que ces derniers aient accepté d’envoyer leurs hommes au lieu de mettre la main à la poche. L’armée française se réduit ainsi au rang d’une armée supplétive.

Foreign Policy croit savoir que d’autres pays, parmi lesquels l’Italie et quelques pays des Balkans, seraient prêts à rejoindre la coalition américaine en Syrie. Il est utile de rappeler que l’Allemagne, elle, a rejeté la demande de Washington, après que son représentant spécial pour la Syrie, James Jeffrey, eut déclaré que Trump avait appelé dans une lettre officielle Berlin à déployer des troupes allemandes en Syrie. C’est un second refus après que l’Allemagne eut dit non à l’engagement de son armée de l’air dans le Nord syrien. Le président américain, Donald Trump a annoncé il y a quelques mois qu’il avait l’intention de retirer les troupes américaines de Syrie. En réaction à la décision du locataire de la Maison-Blanche, le secrétaire à la Défense de l’époque, James Mattis, a démissionné. Peu après, des médias américains ont rapporté que son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avait persuadé Trump de prolonger la présence US en Syrie.

Pourquoi l’Europe a-t-elle accepté la demande américaine de déploiement de forces supplémentaires en Syrie ?

« Selon la première hypothèse, les Européens croient toujours pouvoir tirer un profit pécuniaire de leur présence en Syrie. Il semblerait qu’ils espèrent obtenir ainsi une part dans des “projets américains de reconstruction” de la Syrie ; projets que Londres et Paris veulent arracher sans l’accord de Damas. La deuxième hypothèse serait qu’en l’absence des forces américaines, le binôme France-Grande-Bretagne tentera de créer un “certain équilibre” des forces face à la Russie et l’Iran. Reste à savoir si les effectifs français et britanniques qui vont s’engager en Syrie seront suffisants pour contrer la dynamique irréversible des victoires militaires de l’armée syrienne ou si les soldats européens ne seront que de simples supplétifs, de la chair à canon au service de Washington. »