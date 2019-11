Idlib: la fatale erreur...?

Le commandement de l’armée syrienne et ses alliés viennent d'annoncer une offensive majeure contre Idlib, celle à quoi on s'attendait depuis le début du conflit. C'est à Idlib que la Turquie emploie en effet des milliers de mercenaires asiatiques et centrasiatiques, lesquels agissent sous le commandement des officiers turcs et occidentaux.

En effet, l'offensive a été décrétée après plusieurs attaques d'envergure, au missile et au drone contre les territoires sous contrôle de l'armée syrienne, à Homs ou encore à Alep.

Ces attaques, planifiées depuis le QG Turquie/USA/OTAN, commencent à viser tour à tour les moyens de communications et d’approvisionnement entre Alep, Homs et Lattaquié comme si les USA et Cie comptaient utiliser le gouvernorat d'Idlib comme une tête de pont pour envahir le reste de la Syrie et ce, sous l'auspice de l’OTAN. Les terroristes de Jaych al-Fath revendiquent désormais l’invasion du reste de la Syrie à partir d’Idlib et les pourparlers d'Astana 13 n'ont rien changé à la donne. Il était grand temps d'agir.

Les forces aériennes syriennes viennent ainsi de lancer une nouvelle attaque sur le nord de la Syrie, pour la première fois depuis jeudi qu'elles ont bombardé des zones contrôlées par des terroristes. Selon un rapport en provenance du nord-ouest de Hama, l'armée de l'air syrienne a bombardé la ville de Khan Cheikhoun, contrôlée par les terroristes, dans la campagne du sud du gouvernorat d'Idlib.

Selon le reportage, l'armée de l'air syrienne a utilisé des hélicoptères d'attaque et son avion militaire L-39 Albatross pour bombarder la ville tenue par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham dans le sud d'Idlib. L’armée de l’air syrienne a en outre frappé la campagne du nord du gouvernorat de Hama. Les attaques contre le gouvernorat de Hama visaient principalement les dernières zones contrôlées par les terroristes de Jaysh al-Izza. L’opération d’envergure s’explique par la violation répétée du cessez-le-feu à Idlib par des groupes terroristes qui a accablé la patience de Damas. D’où, l’armée syrienne a mis en garde contre une bataille acharnée visant ces terroristes qui ne comprennent, selon elle, que le langage de force.

En septembre 2018, le président russe, Vladimir Poutine et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan se sont mis d’accord sur la création d’une zone démilitarisée de 15 à 20 km de large le long de la ligne de front entre les terroristes et les forces de l’armée syrienne contrôlée par les unités de patrouille mobiles de l’armée turque et la police militaire russe.

Jeudi dernier, Damas a donné son accord à un cessez-le-feu à Idlib mais à condition que toutes les dispositions de l’accord russo-turc sur la zones de désescalade soient appliquées à Idlib. Pour Damas, il appartenait aux terroristes de s’éloigner de 20 km de la zone démilitarisée et d’en retirer tous leurs équipements de guerre. Un calme fragile s’y est installé par la suite mais sans aucun signe de retrait des terroristes du Front al-Nosra.

Déterminé à reprendre la province d’Idlib et à y vaincre les terroristes, Damas avait dès le début prévalu pour la mise en œuvre de l’accord de Sotchi, conclu entre les présidents russe et turc, avertissant que sa patience avait des limites et que le délai n’était pas illimité.

Le cessez-le-feu n’a pas duré longtemps, comme s’en doutaient les experts. Ankara s’était précédemment engagé à saisir des armes lourdes de groupes armés mais aucun acte concret n’est venu confirmer ces engagements. Avec le feu vert de leurs partisans, les terroristes qui n’ont adhéré à aucun accord, ont lancé de lourdes attaques sur les positions de l’armée syrienne et pris le contrôle de certaines zones.

Outre, Damas avait averti qu’il n’accepterait jamais la poursuite de la situation actuelle à Idlib alors que l’armée syrienne a annoncé dans un communiqué publié hier que les groupes terroristes s’étaient opposés au cessez-le-feu à Idlib et avaient lancé des offensives contre les civils habitant les alentours de la zone démilitarisée.

« Étant donné que l’acceptation du cessez-le-feu était subordonnée au respect par Ankara de l’accord de Sotchi, ce qui n’a pas eu lieu, les forces de l’armée syrienne vont reprendre leurs opérations de riposte pour assumer leur devoir de soutenir le peuple syrien et assurer sa sécurité », a indiqué le communiqué.

L’option militaire est le seul moyen de reprendre Idlib

Comme prévu, il semblerait que l’option militaire soit le seul moyen de récupérer la province d’Idlib. S’y préparant par l’appui de l’aviation russe, l’armée syrienne envisage de reprendre d’abord la province et ses banlieues et de s’intéresser ensuite à la reprise de l’est de l’Euphrate.

Il convient de rappeler que les terroristes opérant dans la banlieue ouest de Damas et la Gouta orientale étaient ceux armés jusqu’aux dents et installés dans les tunnels et des forteresses souterraines. En effet, les groupes terroristes dispersés partout en Syrie ne s’attendaient jamais à être vaincus par l’armée syrienne et perdre les zones qu’ils avaient occupées. Mais les forces de l’armée syrienne y sont parvenues et cette victoire se produira certes à Idlib et les groupes occupant l’est de l’Euphrate seront à leur tour vaincus.

Cependant, la reprise d’Idlib s’annonce difficile et implique de robustes opérations précises. D’un côté, les groupes les plus extrémistes, venant de partout en Syrie, y ont niché et de l’autre, les États-Unis et leurs alliés régionaux déploient tous leurs efforts pour empêcher la victoire de l’armée syrienne.

Trois obstacles défient l’action militaire à Idlib. La dimension humaine vient en premier lieu ; se préoccupant de la vie des civils, l’armée syrienne tente autant que possible de libérer Idlib sans prendre une mesure militaire. Vient en deuxième lieu les efforts des groupes terroristes visant à lancer des attaques chimiques et tuer un grand nombre de civils pour ainsi provoquer l’opinion publique internationale contre le gouvernement syrien. Et finalement, les doubles jeux de la Turquie qui prétend soutenir les civils à Idlib.

En dépit des difficultés et des complots organisés par les Américains et leurs alliés, la bataille d’Idlib reste décisive. Car, une victoire militaire constitue également la victoire politique.

Les Américains ne veulent pour rien au monde la libération d’Idlib qui signifie l’expiration de la carte gagnante des groupes armés et leurs partisans pour faire pression sur l’armée syrienne. Elle marque un retour aux conditions d’avant la crise, signifiant que ceux qui ont déclenché la guerre en Syrie rentreront chez eux les mains vides.

Située au nord-ouest de la Syrie, Idlib partage ses frontières avec la Turquie et les provinces syriennes d’Alep, de Hama et de Lattaquié. Maareh al-Naman, Jisr al-Chogour, Ariha et Haram compte les villes les plus importantes de la province où est produite une grande partie d’olives syriennes. Abritant des montagnes dont al-Zawiya et des plaies fertiles riches en ressources d’eaux, la province offre également une diversité géographique.

Surnommé Hayat Tahrir al-Cham, le Front al-Nosra compte depuis 2017, le groupe terroriste le plus important qui opère à Idlib. Jaish al-Badiah et Jaysh al-Malahim, Parti al-Turkistani et les takfiristes de Daech sont d’autres groupes terroristes qui occupent la province. Loin de tenir leurs engagements dans le cadre de l’accord de Sotchi, ces deniers ont consécutivement attaqué les positions de l’armée syrienne et les zones résidentielles, ayant manqué l’occasion unique qui leur permettait de se sauver.

Pour l’heure, il est difficile de prédire les évolutions sur le terrain au sujet du front d’Idlib qui réunissant une gigantesque variété de terroristes à l’esprit radical, s’annoncent nettement plus compliquées que les batailles antécédentes. Il faut donc attendre les prochains jours, mais tout en considérant la ferme volonté de Damas de dominer tout le territoire syrien.