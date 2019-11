Yémen: l’OTAN lâche Riyad

Le jour même où Ansarallah annonce une frappe spectaculaire contre le super-géant pétrolier saoudien, d’Aramco, le porte-parole d’Ansarallah rencontre les ambassadeurs de quatre pays européens membres de la coalition d’agression saoudienne, à Téhéran. Est-ce le début du lâchage de Riyad par l’UE ?

La réunion tripartite Iran/Ansarallah/UE a eu lieu à Téhéran, à l’issue de laquelle les participants ont insisté sur la cessation le plus rapidement possible de la guerre, l’accès à une solution politique et l’accélération de l’acheminement des aides humanitaires au peuple yéménite.

Selon l’agence de presse iranienne Fars News, la réunion tripartite entre l’Iran, le mouvement yéménite Ansarallah et les ambassadeurs de quatre pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie) s’est déroulée ce samedi 17 août dans les locaux du ministère iranien des Affaires étrangères à Téhéran.

Dans le cadre des consultations de la RII censées résoudre par la voie politique la crise yéménite, la réunion tripartite en présence d’une délégation iranienne présidée par l’assistant en chef du ministre des Affaires étrangères dans les affaires spéciales politiques Ali Asghar Khadji, d’une délégation d’Ansarallah menée par le porte-parole du Mouvement Mohammed Abdessalam ainsi que les ambassadeurs de quatre pays européens dits E-4, a eu lieu au ministère iranien des Affaires étrangères.

Les délégations présentes à cette réunion ont expliqué la position de leur gouvernement au sujet des évolutions en cours au Yémen, sans manquer de déplorer la poursuite de la crise qui a tué ou blessé des dizaines de milliers de Yéménites et détruit les infrastructures du pays.

Elles ont également réitéré l’impératif de mettre pleinement en œuvre l’accord de Stockholm et de respecter les engagements, le qualifiant de prélude au règlement politique final de la crise yéménite.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran, Rob Macaire, a posté un tweet, ce samedi 17 août, dans lequel il a remercié le ministère iranien des Affaires étrangères d’avoir organisé la réunion avec la délégation d’Ansarallah.

« Merci à @iranmfa d’avoir organisé des discussions avec la délégation d’Ansarallah en visite à Téhéran, ainsi qu’avec mes collègues italiens français et allemands. Il est important d’avoir un dialogue à la fois sur le plan politique et sur la crise humanitaire », a-t-il tweeté.

La délégation d’Ansarallah conduite par Mohammed Abdessalam et le chef de la délégation négociatrice du Gouvernement de salut national se sont entretenus, le dimanche 11 août, avec le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.

Lors de cette entrevue, M. Zarif a réclamé l’arrêt immédiat de la guerre et la levée du blocus yéménite. Tout en insistant sur la solution politique de cette crise, il a ajouté que l’Iran soutenait toujours le dialogue yéméno-yéménite et la mise en œuvre complète de l’accord de Stockholm.

Le porte-parole d’Ansarallah a également rencontré le haut assistant du ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Asghar Khadji. En allusion à la situation humanitaire critique prévalant au Yémen, le diplomate iranien a indiqué que « la RII poursuivrait ses efforts pour lever le blocus yéménite et acheminer des aides humanitaires vers le pays ».

Mohammed Abdessalam et la délégation l’accompagnant ont également été reçus par le Leader de la Révolution islamique.

Évoquant les complots de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour démembrer le Yémen, l’Ayatollah Khamenei a insisté lors de cette rencontre sur la nécessité de préserver l’unité et l’intégralité territoriale de ce pays.

« Ils cherchent à démembrer le Yémen. Il s’agit d’un complot face auquel il faut résister avec force pour protéger l’unité du Yémen et assurer son intégrité territoriale. Vu la diversité ethnique et religieuse qui existe au Yémen, préserver l’intégrité de ce pays exige un dialogue yéméno-yéménite », a ajouté l’Ayatollah Khamenei.