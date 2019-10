Les militaires russes débarquent en Syrie

276 militaires russes seront acheminés en Syrie dans une semaine.

« La Russie enverra 276 policiers militaires supplémentaires et 33 unités de matériel militaire en Syrie dans une semaine pour aider à mettre en œuvre l’accord de Sotchi », a déclaré, jeudi 24 octobre, une source du ministère russe de la Défense. La première unité de la police militaire russe est arrivée hier mercredi 23 octobre dans la ville de Kobani, dans le nord de la Syrie.

Selon le ministère russe de la Défense, « aucun conflit réel n’est en cours en Syrie et tous les affrontements ont été arrêtés ».

À l’issue de la signature d’un accord avec la Turquie, à Sotchi, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a déclaré que la Russie disposait d’un nombre suffisant de forces pour patrouiller dans la région syrienne fixée dans l’accord. Il a toutefois ajouté que la Russie aurait besoin d’une plus grande quantité d’équipements en Syrie.

Selon l'accord de mardi, scellé par les présidents Poutine et Erdogan dans la ville russe de Sotchi, la police militaire russe et les gardes-frontières syriens sont tenus de faire reculer tous les miliciens kurdes, YPG, 30 km de la frontière turque, pendant environ six jours.

« Nous notons avec satisfaction que les accords conclus à Sotchi sont en cours d'application », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinin, cité par l'agence de presse Interfax. « Tout est mis en œuvre », a-t-il précisé.

Selon Reuters, mardi prochain, les forces russes et turques commenceront à patrouiller une bande de 10 km dans le nord-est de la Syrie où des troupes américaines ont été déployées des années durant avec leurs anciens alliés kurdes.

À la question de savoir s'il y aurait des patrouilles conjointes avec les Russes ou des patrouilles distinctes coordonnées, des sources de sécurité turques ont déclaré ce jeudi qu'Ankara travaillait toujours sur la question et que le délai de 150 heures prévu pour le retrait des YPG ne faisait que commencer, a-t-on appris de Reuters.

L’opération militaire de la Turquie contre la Syrie est largement condamnée par les autres pays.